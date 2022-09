Stand: 09.09.2022 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Einzelhandel wegen gestiegener Kosten in Sorge

Laut Handelsverband Nord gibt es bereits in allen Branchenbereichen massive Umsatzrückgänge. Die Zurückhaltung der Kunden sei überall zu bemerken, sagte die Sprecherin des Handelsverbandes Nord, Mareike Petersen. Nicht dringend benötigte Anschaffungen, wie zum Beispiel Möbel, werden verschoben. Beim Einkauf von Lebensmitteln sei zu erkennen, dass die Kunden besonders auf den Preis achten und auf Sonderangebote warten. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 06:00 Uhr

Bürgerhaus in Kaltenkirchen brennt - starke Rauchentwicklung

In Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) brennt zur Stunde das Bürgerhaus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle war das Feuer gegen 3.15 Uhr gemeldet worden. Die Anwohner konnten sich demnach selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bisher niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Weil es stark qualmt, sollen Anwohner in dem Bereich Friedenstraße Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Zurzeit sind laut Feuerwehr 200 Einsatzkräfte vor Ort. Auch das THW ist ausgerückt. Das Bürgerhaus in Kaltenkirchen ist ein beliebter Veranstaltungsort. Hier fanden bisher regelmäßig Hochzeiten oder Tagungen statt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 06:00 Uhr

Großer Feuerwehreinsatz in Ahrensbök

Auch in Ahrensbök (Kreis Ostholstein) hat es gebrannt. Laut Rettungsleitstelle brach am Abend ein Feuer in einem Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern aus. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl eines Hauses über. Etwa 100 Feuerwehrleute waren mehr als fünf Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 07:00 Uhr

Sperrungen auf der A210 am Wochenende

Autofahrer brauchen auf der A210 am Wochenende viel Geduld. Weil auf der Fahrbahn Richtung Kiel eine Baustelle vorbereitet wird, ist die Straße laut Autobahn GmbH von heute Abend an zwischen Schacht-Audorf und Rendsburg für zwei Tage gesperrt. Die Autobahn wird ab 21 Uhr in Richtung Kiel und ab 22 Uhr in Richtung Rendsburg voll gesperrt. Ende September bekommt die A210 in Richtung Kiel einen neuen Belag - einen sogenannten Flüsterasphalt. Der Verkehr muss deshalb über die Gegenfahrbahn umgeleitet werden, und das wird nun vorbereitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 06:00 Uhr

Corona-Update: Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 221,8

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben der Landesmeldestelle derzeit (Stand 8.9.) bei 221,8. Insgesamt wurden 1.153 neue Corona-Infektionen erfasst. Die höchste Inzidenz hat weiterhin die Stadt Neumünster mit 278,0. Im Kreis Stormarn ist der Wert mit 194,8 am niedrigsten. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Wetter: Immer wieder Regen

Am Vormittag sieht es noch etwas freundlicher aus. Laut Wettervorhersage wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es kann aber auch mal regnen. Nachmittags setzt sich der Regen zunehmend durch. Auch Gewitter sind möglich. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Schleswig und 21 Grad in Großhansdorf (Kreis Stormarn).

