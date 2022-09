Stand: 09.09.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

OP-Instrumente in Schön-Klinik mit falschen Mittel gereinigt

In der Schön-Klinik in Neustadt in Holstein (Kreis Ostholstein) sind OP-Instrumente irrtümlicherweise mit einem falschen Mittel gereinigt worden. Patienten sind laut Klinik dadurch nicht zu Schaden gekommen. Allerdings konnte dadurch in den zwölf OP-Sälen mehrere Tage lang nicht operiert werden. Die Schön-Klinik bestätigte den Vorfall auf Nachfrage. Demnach wurde ein höher dosiertes Mittel in fast identischer Verpackung geliefert. Das Problem ist, dass eine falsche Lösung die OP-Instrumente unbrauchbar machen kann. Die Verwechslung wurde erst nach gut 24 Stunden bemerkt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Feuer in Ahrensbök

In Ahrensbök im Kreis Ostholstein hat es am Donnerstagabend gebrannt. Laut Rettungsleitstelle war das Feuer in einem Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern ausgebrochen. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl eines Hauses über. Etwa 100 Feuerwehrleute waren mehr als fünf Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Johanneum in Lübeck feiert 150-jähriges Bestehen

Das städtische Gymnasium Johanneum in Lübeck feiert von Freitag bis Sonntag sein 150-jähriges Bestehen. Die Lehrer und Schüler wollen mit Musik und zahlreichen Begegnungen zeigen, wie vielfältig und lebendig das Johanneum in der heutigen Zeit noch ist. Den Auftakt macht die Johanneum Bigband, die seit 35 Jahren besteht. Am Freitagabend tritt die Band "Pudeldame" auf dem Schulhof des Johanneums auf. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 08.09.) bei 244,6. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 230,7, das Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 196,2. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 221,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

