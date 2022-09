A210: Vollsperrung am Wochenende Stand: 09.09.2022 14:53 Uhr Die A210 bekommt ab Ende des Monats in Richtung Kiel eine neue Fahrbahndecke. Für vorbereitende Arbeiten wird die Autobahn ab Freitagabend für zwei Tage gesperrt.

von Kai Peukert

Zwischen Schacht-Audorf und Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) wir die Autobahn von Freitagabend ab 21 Uhr in Richtung Kiel und ab 22 Uhr in Richtung Rendsburg voll gesperrt. Als Grund nannte die Autobahn GmbH des Bundes vorbereitende Arbeit für das Umschwenken des Verkehrs auf die Fahrbahn in Richtung Rendsburg. Am Sonntag um 22 Uhr soll der Verkehr in beide Richtungen wieder zweispurig fließen.

A210 bis Dezember einspurig in beide Richtungen

Die Maßnahme ist nötig, da die A210 in Richtung Kiel ab dem 29. September eine neue Fahrbahndecke erhalten soll. Dafür wird ein lärmmindernder Splittmastix-Asphalt, sogenannter Flüsterasphalt, verwendet. Laut Autobahn GmbH soll dieser insbesondere bei Schwerlastverkehren eine Lärmreduzierung von bis zu vier Dezibel bringen. Geplant ist, dass die Arbeiten im Dezember abgeschlossen sind. Bis dahin steht in beiden Richtungen nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Von April bis Dezember 2023 soll dann die Fahrbahn in Richtung Rendsburg Instand gesetzt werden.

