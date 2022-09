Stand: 09.09.2022 08:45 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Protestcamp auf Sylt muss bis Sonnabend geräumt sein

Anfang der Woche waren die Punks mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Schleswig gegen die Schließung des Camps in Westerland auf Sylt gescheitert. Das Camp muss nun bis Sonnabend geräumt werden. Zur geplanten Räumung sagte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka: "Dass sie das machen, dass hat einer der beiden Leiter im Gespräch mit dem Kreis noch mal bestätigt." | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen mutmaßlichen Serieneinbrecher

Vor dem Flensburger Landgericht beginnt am Freitag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Serieneinbrecher. Er soll laut Anklage seit 2019 in mehrere Gaststätten - darunter der "Beach Club" in Flensburg - eingedrungen sein, teilt das Gericht mit. Auch zahlreiche Diebstähle in Supermärkten und Drogerien hat der 25-Jährige aus Sicht der Ermittler zu verantworten. Angesetzt sind sechs Prozesstage. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Sport-Wohngruppe in Schleswiger Jugendanstalt eröffnet

Justizministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat eine neue Sport-Wohngruppe in der Jugendanstalt Schleswig eröffnet. Die Jugendlichen, die dort ihre Freiheitsstrafe verbüßen, erhalten zahlreiche neue Angebote. Im Mittelpunkt stehen Sport als sozialtherapeutische Behandlungsmaßnahme sowie auch Motivations- oder Ernährungstraining, teilte das Ministerium mit. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz für zwei Schleswig-Holsteiner

Erich Koch und Jens Quedens erhalten in der kommenden Woche jeweils ein Bundesverdienstkreuz. Das hat die Landesregierung bekannt gegeben. Erich Koch aus Schleswig betreibt auf eigene Kosten eine Datenbank mit Biografien von Juden, die in der NS-Zeit in Schleswig-Holstein lebten. Der Autor Jens Quedens aus Norddorf auf Amrum engagiert sich seit mehr als 40 Jahren für den Erhalt der friesischen Sprache. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Polizei warnt vor Schockanrufen im Norden Schleswig-Holsteins

In den vergangenen Tagen hat es in Flensburg und in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland vermehrt Betrugsversuche am Telefon gegeben. Oft sei es darum gegangen, dass ein angeblicher Verwandter in einen Unfall verwickelt und nun eine hohe Kautionszahlung fällig sei, teilte die Polizei mit. Demnach schicken die Betrüger auch immer häufiger WhatsApp-Nachrichten, um Geld zu erbeuten. Die Masche dabei ist laut Polizei, dass ein Verwandter seine Handynummer gewechselt habe und nun wegen einer Notlage dringend Geld benötige. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 16:30 Uhr

Flensburger Herbstjahrmarkt startet am Freitag

In Flensburg beginnt am Freitag der Herbstjahrmarkt. Trotz der Wirtschaftskrise starten die Schausteller optimistisch in das zehntägige Volksfest auf der Exe. Mit 82 Schaustellern ist der Markt wieder auf Vor-Corona-Niveau. Allerdings werden an den Ständen viele Preise höher als in der Vergangenheit sein. Viele der für den Betrieb nötigen Dinge haben teilweise den dreifachen Einkaufspreis gegenüber dem Vorjahr. Ein Sprecher des Schaustellerverbands Westküste kündigte bereits an, dass die Schausteller die gestiegenen Preise an die Besucher des Marktes weitergeben müssen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 16:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In Flensburg liegt der Inzidenzwert bei 243,7 (Stand 08.09.). Der Kreis Nordfriesland verzeichnet 201,7. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 224,7. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 221,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

