Neue Impfstoffe ab sofort verfügbar

Seit dieser Woche sind neue Corona-Impfstoffe zugelassen. Die Mittel von Biontech und Moderna sind speziell auf die Omikron-Variante angepasst. In Impfzentren, in Apotheken und bei einigen Hausärzten sind die ersten Lieferungen der neuen Impfstoffe angekommen. Die europäische Arzneimittelbehörde hat sie am vergangenem Donnerstag als Booster zugelassen. Auch im Impfzentrum Heide können sich über 60-Jährige ab sofort impfen lassen. Die letzte Impfung muss mehr als drei Monate zurückliegen. Impftermine gibt es wie bisher unter impfen-sh.de. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Neues Verfahren zum Sanieren von Gasleitungen in Dammfleth im Einsatz

In Dammfleth (Kreis Steinburg) werden zurzeit Gasleitungen im laufenden Betrieb mit einem neuen Verfahren saniert oder ausgetauscht. Nach Angaben von SH-Netz wird dazu erstmals die sogenannte Stopple-Technik bei laufender Versorgung unter hohem Druck eingesetzt. Bei diesem Verfahren werden an zwei Punkten der Leitung Anschlussstutzen angeschweißt und anschließend das Gas über eine Art Bypass um die zu reparierende Stelle herumgeführt. Das Gas muss dafür nicht abgestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Heide bleibt Fair-Trade-Stadt

Die Stadt Heide darf sich nach einer Neu-Zertifizierung des Vereins Transfair für zwei weitere Jahre "Fair-Trade-Stadt" nennen. Den Titel dürfen Städte und Gemeinden führen, die sich laut Transfair besonders um gerechten Handel mit bestimmten Weltmarktprodukten zu angemessenen Preisen bemühen. Um die Zertifizierung zu erhalten, muss ein Ort fünf Kriterien erfüllen. Dazu gehört zum Beispiel, dass je nach Einwohnerzahl in mehreren Geschäften sowie in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen fair gehandelte Produkte angeboten werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 08.09.) bei 222,4. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 219,5, Nordfriesland verzeichnet 201,7. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 221,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

