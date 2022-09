Stand: 09.09.2022 10:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

"Gorch Fock" zurück in Kiel erwartet

Nach fünf Wochen Fahrt auf der Ostsee mit knapp 2.500 zurückgelegten Seemeilen wird die "Gorch Fock" am Freitag in Kiel zurückerwartet. Auf der 174. Ausbildungsreise haben die 100 Offiziersanwärter in Rostock, Stettin und Helsinki festgemacht. Nach Angaben der Marine in Kiel hat die "Gorch Fock" nun seit ihrer Indienststellung im Jahr 1958 rund 750.000 Seemeilen zurückgelegt, und es wurden rund 15.000 Menschen an Bord ausgebildet. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Stromausfall: Unterrichtsausfall in Eckernförde

Unterrichtsausfall an zwei Schulen in Eckernförde: In der Peter-Ustinov-Schule und in der Jungmannschule fällt heute der Unterricht aus. Hintergrund ist nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ein Stromausfall, der durch den Starkregen entstanden ist. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

A210 für das ganze Wochenende gesperrt

Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die Autobahn A210 ab Freitagabend in beiden Richtungen zwischen Schacht-Audorf und dem Kreuz Rendsburg voll gesperrt. Zunächst wird die Autobahn am Freitag ab 21 Uhr in Fahrtrichtung Kiel voll gesperrt. Eine Stunde später beginnen dann die Arbeiten in Richtung Rendsburg, dafür wird dann auch diese Fahrtrichtung voll gesperrt. Am Sonntag um 22 Uhr sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Kieler Woche 2023: Wie sieht das neue Logo aus?

Das Logo für die kommende Kieler Woche steht fest. Wie die Stadt mitteilt, haben fünf internationale Designer und Designerinnen sowie die Muthesius-Kunsthochschule insgesamt 15 Vorschläge eingereicht. Freitagmttag wird im Rathaus bekannt gegeben, wer gewonnen hat. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Tatverdächtiger nach versuchter Vergewaltigung in Kiel gesucht

Nach einer versuchten Vergewaltigung und sexueller Nötigung im Mai nahe der Kieler Bergstraße sucht die Polizei nun mit einem öffentlichen Phantombild nach dem Tatverdächtigen. Der 20-25 Jahre alte Mann soll in der Nacht auf den 19. Mai eine 23-jährige Frau vom Martensdamm aus in den Hiroshimapark gedrängt und dort sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Seitdem laufen die Ermittlungen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Kiel zu wenden. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2022 16:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 201,4 (Stand 08.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 219,5. In Neumünster liegt die Inzidenz bei 278,0. In Plön liegt der Wert bei 202,0. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 221,9. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.09.2022 | 08:30 Uhr