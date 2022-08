Stand: 25.08.2022 08:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kaum mehr Platz für Einheimische: Wem gehört Sylt?

Über 200 Sylterinnen und Sylter sowie Gäste haben am Donnerstagabend gemeinsam mit Wirtschafts- und Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) in Keitum diskutiert. Dabei ging es um die Frage, wem die Insel Sylt gehört. Ein Blick in die Grundbücher zeigt, dass die Grundstücke und Häuser immer seltener Einheimischen gehören. Uwe Mantik von der Beratungsgesellschaft Cima aus Lübeck hat bereits im Mai ein Gutachten im Auftrag der Gemeinde Sylt vorgelegt: Auf der Insel stehen gut 11.000 Dauerwohneinheiten rund 8.000 Zweitwohnsitzen gegenüber. Viele Insulaner fordern daher einen Baustopp für Ferienwohnungen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:00 Uhr

Kanzler Scholz besucht ukrainische Soldaten in Putlos

Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute zu Gast in Putlos im Kreis Ostholstein. Dort besucht er das Ausbildungsprogramm für ukrainische Soldatinnen und Soldaten am Gepard-Panzer. Der SPD-Politiker wird auf dem Truppenübungsplatz mit den ukrainischen Bundeswehrleuten sowie mit den Industrie-Ausbildenden der Herstellerfirma Krauss-Maffei Wegmann sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 06:30 Uhr

Brand in Container mit Akkus in Flintbek

In Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist die Feuerwehr aktuell im Gewerbegebiet im Einsatz. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes hat sich ein Brand in einem Container auf einem Firmengelände entwickelt. In dem Container sollen Akkus gelagert worden sein. Der Löschzug Gefahrgut ist im Einsatz, insgesamt sind etwa 80 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Anwohnende sollen Fenster und Türen geschlossen halten. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 20:00 Uhr

Infektionsschutzgesetz: Kritik aus SH

Das Gesundheitsministerium in Schleswig-Holstein kritisiert den Gesetzentwurf der Bundesregierung zu den neuen Corona-Regeln. Das Bundeskabinett hatte am Mittwoch schärfere Regeln beschlossen, die ab Oktober gelten sollen. Wenn der Bundestag zustimmt, müssen ab Oktober unter anderem in Kliniken und Pflegeeinrichtungen wieder FFP2-Masken getragen werden. Außerdem darf nur rein, wer einen negativen Test vorlegen kann. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 06:00 Uhr

Erntebilanz in SH: Preise beim Bäcker könnten deutlich steigen

Der Bauernverband in Schleswig-Holstein stellt heute seine Erntebilanz vor. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein ist zumindest in einem Teil des Landes die Ernte gut ausgefallen, aber der Proteingehalt des Getreides ist niedriger als sonst. Das ist ein Problem. Damit Getreide für Brot oder Brötchen geeignet ist, braucht es einen Proteingehalt von mindestens 11,5 Prozent. Darunter dient es als Tierfutter, wodurch die Landwirtinnen und Landwirte weniger verdienen. Folglich bekommen die Mühlenwerke weniger Brot-Getreide. Dadurch erhöht sich wiederum der Preis für die Bäckereien und letztlich wohl auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Der Hauptgrund ist laut Kreisbauernverband Steinburg die geänderte Düngemittelverordnung, durch die insgesamt weniger gedüngt werden durfte. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 06:00 Uhr

B404-Brücke: Sperrung aufgehoben

Die Vollsperrung der alten B404-Brücke zwischen Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg und Rönne in Niedersachsen ist seit dem Abend aufgehoben. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bleibt die Brücke aber für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt und es gilt Tempo 30. Das Bauwerk war zuletzt stark sanierungsbedürftig. An der Brückenoberseite wird auch in den kommenden Monaten noch weitergearbeitet. Im Frühjahr müssen dann Stahlstützen verstärkt und Brückenlager ausgetauscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH jetzt bei 294,5

Insgesamt wurden nach den neuen Zahlen vom Mittwochabend 1.745 neue Corona-Infektionen erfasst. Die höchste Inzidenz hat weiter die Stadt Flensburg mit 367,7. In den Kliniken werden aktuell 301 Menschen mit Corona behandelt, 21 von ihnen auf der Intensivstation. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Am Mittwoch bleibt es in SH weiter trocken

Am frühen Donnerstagmorgen ist vereinzelt Nebel möglich. Tagsüber ist es neben einigen Wolken freundlich. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Am ehesten sind zwischen dem Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Angeln über den Tag hinweg Schauer möglich. An den Küsten weht zeitweise ein starker Wind. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad in Puttgarden auf Fehmarn bis 29 Grad in Holm im Kreis Pinneberg. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 06:00 Uhr

