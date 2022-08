Stand: 25.08.2022 10:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ermittlungen auf Cyclassics-Strecke im Kreis Pinneberg

Bei der Rennrad-Veranstaltung Cyclassics hatten Unbekannte offenbar Reißzwecken zwischen Haselau und Haseldorf im Kreis Pinneberg auf der Strecke verteilt. Nun laufen laut Ermittlungen der Polizei. Bereits im Vorfeld des Radrennens gab es Kritik an der Streckenführung von Bewohnern einiger Orte, durch die die Cyclassics führen sollten. Die Route wurde daraufhin leicht verändert. Unbekannten war das offenbar nicht genug. Die Polizei hat inzwischen erste Videos ausgewertet. In denen sei zu sehen, wie mehrere Radfahrer zwischen Haselau und Haseldorf am Straßenrand stehen würden, mit einem Platten. Nun suchen die Ermittler dringend Kontakt zu weiteren Betroffenen. Ob bei dieser Reißnagel-Aktion jemand verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Feuer in Bargfeld-Stegen

Im Kreis Stormarn, in Barfeld-Stegen, kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einer Einrichtung, in welcher Menschen mit psychischen Problemen betreut werden. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einem Zimmer. Die Flammen konnten schnell gelöscht und damit Schlimmeres verhindert werden. Die neun Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Geflügelpest auf Helgoland sorgt für leere Nester

Die Geflügelpest sorgt weiterhin für viele tote Basstölpel auf Helgoland. Auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel liegt die deutschlandweit einzige Kolonie dieser Vögel. Nach Angaben des Vogelwartes sind inzwischen etwa dreiviertel aller Nester verlassen. Er schätzt, dass hunderte ältere Basstölpel verendet sind. Außerdem brachen wohl viele Vögel die Brut ab. Das Ergebnis sei aber erst im kommenden Jahr klar. Besonders ungewöhnlich ist: Normalerweise tritt die Geflügelpest bei Wildvögeln im Winter und nicht im Sommer auf. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 24.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 284,0, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 245,3 und der Kreis Segeberg 340,6. Die landesweite Inzidenz liegt bei 294,5. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

