Stand: 25.08.2022 09:13 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nordseeinseln kämpfen gemeinsam gegen Personalmangel

Die Tourismusorganisationen der Inseln Helgoland (Kreis Pinneberg), Föhr, Amrum und Sylt (Kreis Nordfriesland) arbeiten künftig zusammen, um attraktiver für Fachkräfte zu werden. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben die Inseln massive Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Deswegen will der Zusammenschluss der Inseln nun erstmal die verschiedenen Branchen befragen. Außerdem soll geklärt werden, wo die zukünftigen Fachkräfte untergebracht werden sollen.| NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Auffahrt Schenefeld der A23 zeitweise gesperrt

Mittwoch und Donnerstag ist jeweils von 8 bis 17 Uhr die Auffahrt Schenefeld (Kreis Pinneberg) auf die A23 in Richtung Heide (Kreis Dithmarschen) gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund dafür sind Arbeiten an den Seitenschutzplanken. Die Bauarbeiten seien notwendig, damit in Zukunft entlang dieser Stelle Windkraftanlagen transportiert werden können. Die Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 24.08.) im Kreis Dithmarschen bei 358,3. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 315,1 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 261,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 294,5. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2022 | 08:30 Uhr