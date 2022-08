Stand: 25.08.2022 08:59 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Wirtschaftsminister Madsen zu Gast bei Diskussion zur Zukunft von Sylt

Auf Sylt gibt es mittlerweile rund 8.000 Zweitwohnsitze. Dem stehen 11.000 Dauerwohneinheiten gegenüber. Damit zeigt sich deutlich: Einheimische haben kaum noch Platz durch immer mehr Ferienwohnungen auf der Insel. Zu diesem Thema sprach gestern Abend die Bürgerinitiative "Merret reicht's" mit Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem Titel "Wem gehört die Insel?". Madsen sagte: "Es gab auch Kritikpunkte, die muss man auch mit aufnehmen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Insel erlebt, die vom Tourismus lebt. Und die weiß, dass sie die Visitenkarte von Schleswig-Holstein ist." Andere Entscheidungsträger waren nicht bei der Veranstaltung dabei, so fehlte zum Beispiel der parteilose Sylter Bürgermeister Nikolas Häckel.

Brand in Getreidesilo in Husum

In Husum im Kreis Nordfriesland ist am Mittwochnachmittag ein Getreidesilo in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr hatte zunächst ein Lüfter in dem Silo gebrannt, das Feuer griff dann auf den Getreidespeicher über. Bis zu 100 Einsatzkräfte waren stundenlang im Einsatz, um alle Glutnester im Silo zu finden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 20:00 Uhr

Großfeuer auf Sylt hatte technische Ursache

Zwei Wochen nach dem Brand eines Reetdachhauses in Kampen auf Sylt (Kreis Nordfriesland) geht die Kriminalpolizei von einem technischen Defekt als Ursache aus. Hinweise auf Brandstiftung seien nicht gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin. Sachverständige der Versicherung wollen allerdings noch im Detail untersuchen, wie genau das Feuer ausgebrochen ist. Das Haus hatte sechs Wohneinheiten. Der Schaden liegt im Millionenbereich. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 15:00 Uhr

Flensburg feiert Fest zum ukrainischen Nationalfeiertag

Zum Nationalfeiertag in der Ukraine am Mittwoch wurden viele Veranstaltungen dort abgesagt. In Flensburg gibt es daher ein ukrainisches Kulturfest auf der Grünfläche vor dem Museumsberg. Die russisch-ukrainische Fotoausstellung "Photo No Shooting" ist derweil im Haus zu sehen. Laut Organisatorin Maren Zuleger-Gerchen leben derzeit rund 600 Geflüchtete aus der Ukraine in Flensburg. "Über die sozialen Netzwerke sind alle gut verbunden. Das ist schon eine Gemeinschaft", so Zuleger-Gerchen. Das ukrainische Kulturfest am Flensburger Museumsberg geht bis 19 Uhr. Es werden Essen, Kultur und Mitmach-Aktionen angeboten. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Kanaldeckel auf B5 gelegt: Zeugen gesucht

In der Nacht zu Dienstag lagen ein Kanaldeckel, eine umgekippte Papiertonne und ein Leitpfosten auf der Fahrbahn der B5 in Höhe Stollberg bei Bredstedt (Kreis Nordfriesland). Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Der Kanaldeckel stammte von einem Parkplatz. Diesmal war nichts weiter passiert. Bereits im Januar hatte eine Holzbank an derselben Stelle auf der Straße gestanden und einen Unfall verursacht. Die Fahrerin blieb damals unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Laut der aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand: 24.8.) hat die Stadt Flensburg trotz leichten Rückgangs derzeit die landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz mit 367,7 (Vortag: 399,5). Der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 315,1 (Vortag: 330,6), Schleswig-Flensburg einen Wert von 301,8 (Vortag: 318,5). Die landesweite Inzidenz fällt auf 294,5. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

