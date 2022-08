Stand: 25.08.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Prozess gegen Polizeigewerkschafter Nommensen: Plädoyers erwartet

Im Prozess gegen den ehemaligen Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht werden voraussichtlich heute die Plädoyers gehalten. Zuvor sind noch letzte Beweisanträge von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geplant. Das Urteil soll am Freitag gesprochen werden. Nommensen wird vorgeworfen, in 16 Fällen Polizeiinterna an einen befreundeten Journalisten weitergegeben zu haben. Er hat diese Vorwürfe zu Beginn des Prozesses gestanden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Bundeskanzler Scholz zu Besuch in Putlos

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist heute Vormittag zu Gast beim Bundeswehr Truppenübungsplatz Putlos im Kreis Ostholstein. Scholz schaut sich dort unter anderem Gepard-Übungen an und spricht mit ukrainischen Soldaten, die zur Waffenausbildung in Putlos sind. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Drei Projekte aus Lübeck für den deutschen Nachbarschaftspreis nominiert

Zusammen mit 93 weiteren Projekten aus ganz Deutschland sind drei Projekte aus Lübeck in der Kategorie "Kunst und Sport" für den deutschen Nachbarschaftspreis nominiert worden. Mit dem Preis werden Projekte ausgezeichnet, die das Miteinander stärken und sich positiv für ihr lokales Umfeld einsetzen. Darunter das Social-Media Projekt "Freie Ziege Lübeck", das das Leben von Menschen aus Lübeck zeigt. Ebenfalls nominiert ist "gemeinsam aktiv". Die ehrenamtlichen Mitarbeiter verstehen sich als Kontakt- und Koordinierungsstelle für niedrigschwellige Angebote auf regelmäßiger Basis. Und als drittes Lübecker Projekt wurde die Interessengemeinschaft der Siedlung Dornbreite nominiert. Die Menschen dort wollen sich auf ehrenamtlicher Basis unterstützen und die Gemeinschaft stärken. Am 5. Oktober werden die 16 Landessieger bekanntgegeben und am 17. November die fünf Siegerprojekte. Der Preis ist mit mehr als 50.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Ostholstein: Letzte Eventvorbereitungen für "Ostsee in Flammen"

Mehrere zehntausend Besucher erwartet der Tourismus-Service am Freitag in Grömitz (Kreis Ostholstein). Den ganzen Tag über findet Programm statt, unter anderem mit Live-Musik und einem Piratenfest auf der Promenade. Gegen 22.45 Uhr wird dann das Feuerwerk gezündet. Problematisch sei für die An- und Abreise die fehlende ÖPNV-Anbindung, teilte der Chef des Tourismus-Service, Manfred Wohnrade, mit. Es wurden zusätzliche Parkflächen eingerichtet. Der Tourismuschef rät außerdem, nicht sofort nach dem Feuerwerk abzureisen, sondern möglichst den Abend noch entspannt ausklingen zu lassen, um nicht zu lange im Stau zu stehen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Landesstraße 158 am Sonnabend wieder frei

Die L158 zwischen Lauenburg und Kollow wird am Sonnabend wieder freigegeben. Im Laufe des Nachmittags kann der Verkehr dort auf elf Kilometern wieder rollen. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 363,9 (Stand 24.08.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 314,8 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 294,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei bei 294,5. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 19:30 Uhr

