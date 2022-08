Stand: 25.08.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wieder soviele Touristen in Kiel wie vor der Corona-Pandemie

Es kommen wieder mehr Touristen nach Kiel. Laut der stadteigenen Kiel-Marketing GmbH haben im ersten Halbjahr dieses Jahres rund 155.000 Menschen Urlaub in der Landeshauptstadt gemacht. Damit befinde sich die Stadt etwa auf dem Niveau von 2019, also vor der Corona-Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Feuer bei Akku-Hersteller in Flintbek

Auf dem Gelände eines Akku-Herstellers in Flintbek ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes Rendsburg-Eckernförde standen zwei große Seecontainer am Konrad-Zuse-Ring in Flammen. Weil in einem der Container Akkus gelagert wurden, ist auch der Löschzug Gefahrengut im Einsatz. Die Kameraden seien aktuell dabei, die betroffenen Container zu leeren und Brandreste zu entsorgen. Eine Gefahr durch die Rauchentwicklung besteht laut Feuerwehr nicht mehr. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Vermisste 13-Jährige nach Großfahndung wieder aufgefunden

Eine vermisste 13-Jährige aus Kiel-Pries ist gestern wohlauf gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Jugendliche am Hamburger Hauptbahnhof angetroffen. Sie galt seit Montag als vermisst und löste damit eine Großfahndung aus. Nach Angaben der Beamten gibt es keine Hinweise darauf, dass das Verschwinden der Jugendlichen in Verbindung mit einer Straftat steht. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

Kreis Plön will Geburtstation in Preetz erhalten

In einer Stellungnahme hat sich der Kreis Plön zur Geburtsstation in der Preetzer Klinik bekannt. Trotz schwieriger Bedingungen als Träger stehe der Kreis zu seinem Beschluss, die Geburtshilfe in Preetz weiter erhalten zu wollen, heißt es. Die Klinik hatte am Montag bestätigt, dass alle geplanten Geburten auf unbestimmte Zeit abgesagt wurden. Gründe seien laut Klinik Krankmeldungen und das knappe Personal. Der Hebammenverband fürchtet, dass der Standort gefährdet ist und wirft Krankenhaus und Kreis vor, in der Vergangenheit nicht genug gegen den Personalmangel getan zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 24.08.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenz in der Region

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 294,5 (Stand 24.08.). Die Inzidenz in Kiel beträgt 221,7. In Neumünster liegt sie bei 269,2. Der Kreis Plön kommt auf einen Wert von 253,7 und der Kreis Rendsburg-Eckernförde auf 268,4. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2022 08:30 Uhr

