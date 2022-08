Stand: 17.08.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erster Schultag für ABC-Schützen

Für tausende Kinder in Schleswig-Holstein beginnt heute die Schule. Deswegen bittet die Polizei Autofahrer, vorsichtig zu fahren. In den kommenden Tagen wollen die Beamten nach eigenen Angaben besonders an Schulen die Geschwindigkeit kontrollieren. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler auf die Gefahren auf den Straßen aufmerksam gemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 07:00 Uhr

Corona: Forscher Rupp rechnet mit keiner neuen Virusvariante

Professor Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck, geht nicht davon aus, dass im Herbst eine andere Virusvariante als Omikron auftauchen wird. Entsprechend planbar seien auch die Maßnahmen für die anstehenden Monate, so der Virologe. Er spricht sich dafür aus, dass die Quarantäneregeln gelockert werden und dass den Menschen die Entscheidungsfreiheit ein Stück weit zurück gegeben wird: Wer krank sei, solle zu Hause bleiben, aber das solle nicht an einem Test festgemacht werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein über 400

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 16.8.) bei 403,1. In den Kliniken wurden 370 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt. Auf den Intensivstationen lagen demnach 27 Corona-Patienten. Von ihnen wurden 12 beatmet. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:00 Uhr

Experten: Spritpreise werden vermutlich sprunghaft ansteigen

Der Tankrabatt der Bundesregierung läuft aus, am 1. September werden die Spritpreise aller Voraussicht nach stark steigen. Damit rechnen sowohl der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, zu dem unter anderem Esso und Shell gehören, als auch das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Der Liter Diesel werde vermutlich wieder rund zwei Euro kosten, Benzin wohl bis zu 2,20 Euro. Grund für die hohen Preise ist nach Ansicht des Mineralölverbands, dass wegen des Krieges in der Ukraine Raffinerien lahm gelegt sind, also weniger Diesel und Benzin produziert werden. Preistreiber seien dem Kieler Institut für Weltwirtschaft zufolge auch die Konzerne selbst, weil sie die zuletzt deutlich gesunkenen Ölpreise nicht komplett an die Autofahrer weitergeben. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 08:00 Uhr

Vergleichportal Verivox rät zum Anbietervergleich bei Gaspreisen

Spätestens seit der beschlossenen Gasumlage werden die Gaspreise weiter steigen. Verena Blöchel, Sprecherin des Vergleichsportal Vervox, rät deshalb zum Vergleich der verschiedenen Anbieter. Sie sagte: "Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Versorgern. Das liegt einfach daran, wie die eingekauft haben. Also wenn jemand langfristig eingekauft hat, dann kann er jetzt noch vergleichsweise günstiger Gas anbieten als andere, die halt jetzt kurzfristig zu diesen unglaublich hohen Preisen einkaufen müssen." Für die kommenden Wochen haben laut Blöchel bereits bundesweit 160 Grundversorger weitere Preiserhöhungen angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 07:00 Uhr

Kieler OB Kämpfer über Energiesparen: "Wir müssen jeden Stein umdrehen"

Die Stadt Kiel arbeiten an Plänen, wie und wo Energie gespart wird. "Wir müssen als Gesellschaft jeden Stein umdrehen, um Dinge zu finden, wo wir immer noch ein ordentliches Leben haben, wo nicht unser Alltag total eingeschränkt ist, aber trotzdem die Energie runtergeht", sagt Ulf Kämpfer (SPD), der Kieler Oberbürgermeister, der gleichzeitig auch Vizepräsident des Deutschen Städtetags ist, im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. Die Ideen aller Kommunen in SH reichen von der Straßenbeleuchtung die früher ausgeschaltet wird bis hin zu öffentlichen Gebäuden, die weniger beheizt werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.08.2022 06:30 Uhr

Wetter: Es bleibt schwül, aber meist trocken

Auf teils dichte Nebelfelder folgen später Wolken, auch ab und zu Sonnenschein. Am späten Nachmittag oder am Abend sind von der Elbe und der Nordsee her einzelne Schauer und Gewitter möglich, die meiste Zeit des Tages bleibt es aber trocken. Es wird schwül bei Höchstwerten von 23 Grad in Hörnum auf Sylt und bis 31 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht schwach, an der Nordsee später mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

