Feuer in Kampen auf Sylt

In Kampen auf Sylt ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausgerückt: Ein Reetdachhaus mit sechs Wohneinheiten im Brunnenweg fing Feuer. Nach Angaben des Einsatzleiters wurden zwölf Menschen in Sicherheit gebracht, zwei von ihnen kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimaanlagen abzuschalten. Brandursache und Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 06:00 Uhr

Weiter Diskussionen um Kosten in der Pflegebranche

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BpA) in Schleswig-Holstein befürchtet höhere Kosten für Pflegebedürftige. Sie könnten ab September um mehrere Hundert Euro steigen, teilte der BpA mit. Grund ist, dass die Mitarbeiter in der Pflege dann nach Tarif oder tarifähnlich bezahlt werden müssen. Der Verband und die Landesregierung fordern vom Bund mehr Geld. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 06:00 Uhr

Unfall bei Reinbek an der A24 - Auffahrt gesperrt

Die Auffahrt Reinbek zur A24 Richtung Berlin ist aktuell gesperrt. In der Nacht ist dort nach Angaben der Polizei ein Lkw umgekippt - die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer unverletzt befreit werden. Für die Bergungsarbeiten wird die Auffahrt vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Diesel läuft auf die Fahrbahn. Die A24 ist von der Sperrung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 06:00 Uhr

Zwei Verletzte bei Brand in Wedel

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Gebäude in Wedel (Kreis Pinneberg) verletzt worden. Die beiden Personen kamen in der Nacht laut Polizei mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die genauen Umstände und die Ursache für den Brand sind noch unklar. Die B431 ist zwischen der Bahnhofsstraße und der Pinneberger Straße gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 365,1

Die Gesundheitsämter haben 2.741 neue Corona-Infektionen gemeldet (Stand 9.8.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 568,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 951.493. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 897.900 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.760. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:00 Uhr

Wetter: Sonne satt in Schleswig-Holstein

Die Sonne scheint heute den ganzen Tag. Die Temperaturen steigen auf 25 Grad in Kiel und 24 Grad in Bohnert (Kreis Rendsburg-Eckernförde). | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 06:00 Uhr

