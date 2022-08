Abschied von Uwe Seeler - Bewegende Trauerfeier im Volksparkstadion Stand: 10.08.2022 15:10 Uhr Mit einer bewegenden Trauerfeier im Volksparkstadion haben Fans, Freunde und alte Weggefährten Abschied von HSV-Idol Uwe Seeler genommen. Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben. Das virtuelle Kondolenzbuch hat noch bis zum späten Abend geöffnet.

Tausende Menschen kamen am Mittwoch in die HSV-Arena und erwiesen "Uns Uwe" die letzte Ehre, darunter etwa 1.000 geladene Gäste und Bundeskanzler Olaf Scholz. Neben dem Rednerpult im Mittelkreis zierten zwei von Künstler Martin Lichtenstern auf den Rasen gesprühte Bilder von Uwe Seeler in Aktion den Platz mit der Unterschrift "Uns Uwe". Musikalisch umrahmt wurde die Trauerfeier von Jazz-Pianist Joja Wendt und dem Seemannschor Hamburg.

"Unvergesslich ist Uwe Seeler den Menschen nicht wegen seiner Leistungen auf dem Platz und seiner einzigartigen Karriere, sondern weil er sich sein freundliches, offenes und herzliches Wesen allen Menschen gegenüber bewahrt hat." DFB-Präsident Bernd Neuendorf

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, HSV-Sportvorstand Jonas Boldt und Schauspieler und Seeler-Freund Olli Dittrich fanden in ihren Reden bewegende und würdige Worte für die Lebensleistung Uwe Seelers, der für viele Menschen mehr war als ein Fußball-Idol.

Weitere Informationen Hamburger Reaktionen zum Abschied von Fußball-Idol Uwe Seeler Im Volksparkstadion hat die Trauerfeier für die Hamburger Fußball-Legende stattgefunden. Viele Fans und Prominente waren dabei. mehr

Immer wieder brandeten Beifall und "Uwe, Uwe"-Rufe auf, vor allem als Olli Dittrich seine ebenso launige wie bewegende Rede hielt.

VIDEO: Olli Dittrich: "Im Traum war ich wie Uwe" (11 Min)

Hrubesch: "Er war auch als Mensch weltklasse"

"Uwe hat diese Normalität gehabt, die sicherlich nicht viele haben. Das kam überall an. Er war auch als Mensch weltklasse", sagte HSV-Legende Horst Hrubesch. "Meine Frau hat es mal gut beschrieben: Bei Uwe habe ich immer den Eindruck, ich treffe meinen Bruder." Für das einstige HSV-Kopfball-Ungeheuer ist klar: "Bei mir wird Uwe ewig leben."

Neben Hrubesch nahmen auch HSV-Altstars wie Willi Schulz, Felix Magath oder Uli Stein Abschied von "Uns Uwe", ebenso wie Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Direktor Oliver Bierhoff oder Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn.

Virtuelles Kondolenzbuch erneut geöffnet

In einer Welt, die zusehends aus den Fugen gerät, war Uwe Seeler weit über den Fußball hinaus ein Anker der Beständigkeit und Verlässlichkeit. Auf "Uns Uwe" konnten sich alle einigen, wenn es um Integrität und vor allem Menschlichkeit ging. "Das Schönste ist es, normal zu sein", hat Seeler einmal gesagt. Das wussten seine Fans zu würdigen, auch mit zahlreichen Einträgen in das virtuelle Kondolenzbuch bei NDR.de. Bis zum späten Abend ist es noch geöffnet. Tausende Trauernde hatten bereits kurz nach dem Tod des Hamburger Ehrenbürgers ihre Anteilnahme gezeigt.

Weitere Informationen Ihre Gedanken: Kondolenzbuch zum Tod von Uwe Seeler Ihre Gedanken und Erinnerungen an "Uns Uwe" können Sie heute, dem Tag der Trauerfeier, bis in den späten Abend im virtuellen Kondolenzbuch niederschreiben. mehr

Brief von Beckenbauer: "Du bleibst für immer unvergessen"

Franz Beckenbauer konnte die Trauerfeier aus gesundheitlichen Gründen nur aus der Ferne verfolgen, verabschiedete sich aber mit einem emotionalen Brief von "seinem Freund", den das "Hamburger Abendblatt" veröffentlichte. "Mit Dir in der deutschen Nationalmannschaft spielen zu dürfen, war mir, dem neun Jahre jüngeren, eine große Ehre", schrieb der 76 Jahre alte Weltmeister von 1974.

"Lieber Uwe, dieser letzte Gruß kommt aus tiefstem Herzen: Du bleibst für immer unvergessen. Servus und Tschüs." Franz Beckenbauer

Familie bittet um Spenden für Uwe-Seeler-Stiftung

Die Stadiongäste wurden gebeten, auf Blumenschmuck zugunsten einer Spende für die Uwe-Seeler-Stiftung zu verzichten. Die Trauerfeier wurde in enger Abstimmung mit der Familie und unter Beteiligung des HSV sowie des DFB vorbereitet, so der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg. Uwe Seeler war am 4. August im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt worden.

Programm-Hinweise

20 - 21 Uhr: NDR 90,3 Sondersendung

20.15 - 21 Uhr: NDR Info Extra (TV): Abschied von Uwe Seeler, auch im Livestream bei NDR.de, Livestream mit Gebärdensprache

Livestream mit Gebärdensprache NDR 2 berichtet im "NDR 2 Morgen" sowie in den "NDR 2 Updates" im Tagesprogramm

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 10.08.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga HSV