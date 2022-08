Stand: 10.08.2022 10:52 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Großeinsatz wegen Feuer in Kampen auf Sylt

In Kampen auf Sylt läuft immer noch ein Großeinsatz der Feuerwehren: Im Brunnenweg ist ein Reetdachhaus in der Nacht komplett niedergebrannt. Die zwölf Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Angaben der Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Sie werden jetzt vom DRK betreut. Der Brand ist nach Angaben von Einsatzleiter Siegfried Engel inzwischen weitgehend unter Kontrolle. 150 Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Notruf war um kurz vor 2 Uhr in der Nacht eingegangen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 09:00 Uhr

Obstspende im Wert von 1.000 Euro für Flensburger Tafel

Es ist bereits die zweite Spende dieser Art des Supermarktbetreibers Martin Jessen. Die Idee für die erste Obstlieferung hatte er auf dem NDR Festival in Flensburg: Nach einem Bühnennterview mit Tafelchefin Catarina Puchleitner kündigte er an, helfen zu wollen. Für die Tafelkunden kommen diese Spenden genau zum richtigen Zeitpunkt, sagte Catarina Puchleitner NDR Schleswig-Holstein. Das Obst wird heute direkt bei der Ausgabe der Flensburger Tafel von 10 bis 14 Uhr verteilt. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Beschädigte Kirchenglocke darf mit neuem Zweck in Leck bleiben

In Leck im Kreis Nordfriesland wird heute die ehemalige Stundenglocke der Kirchengemeinde Leck übergeben. Wegen eines Schadens kann die Glocke nicht mehr als Stundenglocke in der St. Willehad-Kirche eingesetzt werden, teilte Lecks Bürgermeister Andreas Deidert (CDU) mit. Deshalb soll die Glocke künftig auf dem Friedhof der Gemeinde zu Beisetzungen läuten. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 9.8.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 510,4. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 426,4 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 374,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 365,1. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

