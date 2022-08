Stand: 10.08.2022 09:35 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Mann im Großensee ertrunken

Im Großensee im Kreis Stormarn ist am Abend ein 79 Jahre alter Mann ertrunken. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatten Rettungskräfte noch versucht, ihn wiederzubeleben, blieben aber erfolglos. Bei dem Mann handelt es sich um einen Schleswig-Holsteiner. Genauere Angaben machte die Polizei nicht. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Trauerfeier für Uwe Seeler im Volksparkstation

Mit einer Trauerfeier im Volksparkstadion nehmen Hamburg und Schleswig-Holstein heute Abschied von Uwe Seeler. Die Gedenkveranstaltung für "Uns Uwe" ist öffentlich, um 12.30 Uhr öffnen die Stadiontore. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr - der NDR überträgt sie live im Fernsehen, im Internet und im Radio. Die Fußball-Legende war vor rund drei Wochen im Alter von 85 Jahren in Norderstedt (Kreis Segeberg) gestorben. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Zwei Menschen bei Brand in Wedel verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Gebäude in Wedel (Kreis Pinneberg) verletzt worden. Die beiden Personen kamen in der Nacht zu Mittwoch laut Polizei mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Etwa 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren bis heute früh im Einsatz. Die genauen Umstände und die Ursache für den Brand sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Unfall bei Reinbek an der A24 - Auffahrt gesperrt

Die Auffahrt Reinbek (Kreis Stormarn) zur A24 Richtung Berlin ist aktuell gesperrt. In der Nacht zu Mittwoch ist dort nach Angaben der Polizei ein Lkw umgekippt - die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer konnte durch Ersthelfer unverletzt befreit werden. Für die Bergungsarbeiten wird die Auffahrt vermutlich noch mehrere Stunden gesperrt bleiben. Diesel läuft auf die Fahrbahn. Die A24 ist von der Sperrung nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 9.8.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 283,0. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 235,9 und der Kreis Segeberg 351,3. Die landesweite Inzidenz liegt bei 365,1. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

