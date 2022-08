Stand: 10.08.2022 11:11 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Geschwindigkeitskontrollen in der Region

Seit dieser Woche führt die Polizei verstärkt Geschwindigkeitskontrollen in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg und Nordfriesland durch. Insbesondere vor Krankenhäusern, Pflegeheimen und dort, wo es nach Angaben der Polizei häufiger zu Unfällen kommt. Als erstes waren die Beamten in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) und in Dägeling (Kreis Steinburg) in der Itzehoer Straße postiert. "Insgesamt haben sich die Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeit gehalten", teilte Polizeisprecherin Merle Neufeld mit. Eine genaue Bilanz könne erst Ende der Woche erfolgen. Ab dem Schulanfang in der kommenden Woche konzentrieren sich die Kontrollen dann auf Bereiche vor Grundschulen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Eingeschränkte Telefonsprechzeiten bei Dithmarscher Behörde

Die Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde des Kreises Dithmarschen schränkt vorerst die telefonischen Sprechzeiten ein. Grund sei das hohe Arbeitsaufkommen, teilte die Behörde mit. Die Mitarbeiter müssten liegen gebliebene Anfragen dringend abarbeiten. Deshalb ist die Behörde nur noch jeweils Montag und Dienstag von 9 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 17 Uhr und telefonisch zu erreichen. Die eingeschränkten Sprechzeiten gelten ab Montag, den 15. August, bis voraussichtlich Ende des Jahres. Termine können aber auch online gebucht werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 450,1 (Stand 9.8.). Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 374,2 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 347,0. Die landesweite Inzidenz liegt bei 365,1. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

