Gefahr von Wald- und Flächenbränden steigt

Das Landwirtschaftsministerium appelliert angesichts der Trockenheit zu umsichtigem Verhalten. Im Wald, auf trockenen Wiesen und landwirtschaftlichen Flächen sollte nicht geraucht, gegrillt oder Feuer gemacht werden. Gestern gab es nach Feuerwehrangaben bereits kleinere Flächenbrände in Ahrensbök, Lehnsahn (beide Kreis Ostholstein) und Havekost (Kreis Herzogtum Lauenburg). Für die Wälder ist die Trockenheit noch zusätzlich problematisch: Laut Forstverein Nodwest müssen die Bäume dann Blätter oder Nadeln abwerfen. Und wenn das nicht reicht, trocknen die Bäume ganz aus und sterben ab. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 5:30 Uhr

Weiter Maskenpflicht in bestimmten Bereichen

Die Landesregierung hat die Maskenpflicht bis zum 19. August verlängert. Laut Staatskanzlei gilt sie sowohl im öffentlichen Personen-Nahverkehr als auch in Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie bei ambulanten Pflegediensten und in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Neu ist, dass Besucher in Krankenhäusern ab Sonnabend nur noch eine medizinische und nicht mehr wie bislang eine FFP2-Maske tragen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 5:30 Uhr

Streik der Hafenarbeiter bringt zunehmend Probleme

Nach dem zweitägigen Hafenarbeiterstreik stauen sich noch mehr Containerschiffe auf der Nordsee. Nach Angaben des Kieler Instituts für Weltwirtschaft warteten erstmals seit Beginn der IfW-Datenerhebung 2016 mehr als 20 Containerschiffe auf die Einfahrt in einen deutschen Hafen. Streiks und Kapazitätsengpässe an den Häfen haben die Situation laut IfW verschärft. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 5:30 Uhr

Azubi-Mangel: Praktikumswoche soll junge Menschen locken

Immer mehr Betriebe suchen teils händeringend Auszubildende. Mit der so genannten Praktikumswoche will das Landesinstitut für berufliche Bildung nun Abhilfe schaffen - mit einem All-Inclusive-Paket. Jugendliche können an fünf Tagen in den Sommerferien fünf Betriebe kennenlernen. 600 Unternehmen in Schleswig-Holstein machen bisher mit. 800 junge Menschen haben sich beworben. Es sind noch Plätze frei. Die Anmeldung bei dem Internetportal www.praktikumswoche.sh geht laut Institut schnell und einfach. Bewerben können sich alle ab 15 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 9:00 Uhr

Mehrere Bahn-Störungen in Norden von SH

In gleich drei Fällen hat es gestern Bahn-Störungen gegeben. Sie führten dazu, dass Züge zum Teil stundenlang in der Hitze strandeten. Ein qualmender Steuerwagen auf dem Weg von Sylt nach Hamburg sorgte am Dienstagnachmittag nach Angaben der Bahn dafür, dass sämtliche 150 Passagiere in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) aussteigen mussten. In den Mittagsstunden hatte bereits der Verdacht auf einen Gleisbruch zwischen Niebüll und Klanxbüll (Kreis Nordfriesland) für Ausfälle und stehenbleibende Züge gesorgt. Auf dem Weg von Kiel nach Flensburg strandete außerdem ein Regionalzug in Maasbüll (Kreis Schleswig-Flesnburg) zwei Stunden lang auf freier Strecke. Der Grund: ein Fahrzeugschaden. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 614,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 614,2 (Vortag: 643,6). Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle 3.889 neue Infektionen und auch acht neue Todesfälle gemeldet. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Schleswig-Flensburg mit 779,7, unter 500 liegt die Inzidenz nur in den Kreisen Pinneberg und Stormarn. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 8:00 Uhr

Pflegeheime in SH: Bewohner und Personal leiden unter der Hitze

Die Pflegeheime im Land ächzen unter den hohen Temperaturen. Bis zum frühen Dienstagabend gab es aber nur wenige Hitze-Einsätze für die Rettungskräfte in den Einrichten.Das sagen die Leitstellen. Das spricht dafür, dass die Hitze-Konzepte in den Pflegeheimen offenbar aufgehen. In den Einrichtungen der AWO etwa achten die Mitarbeiter laut einer Sprecherin ganz genau darauf, dass die Pflegebedürftigen mindestens 1,8 Liter Flüssigkeit am Tag bekommen. Da die Mitarbeiter weiterhin Maske tragen müssen, sei die Hitze auch für das Pflegepersonal eine große Belastung, meinen etwa die Rosenhof-Seniorenwohnanlagen mit Standorten in Travemünde, Ahrensburg und Großhansdorf. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 20:00 Uhr

Wetter: Extreme Hitze im Land

In Schleswig-Holstein wird es heute wieder sonnig und heiß. Am Nachmittag bilden sich auch Wolken. Später sind Gewitter möglich. Die Temperaturen nähern sich zum Teil der 40-Grad-Grenze. Für Lauenburg werden laut Wetterdienst 38 Grad erwartet. In Kiel steigen die Temperaturen auf 36 Grad, in Westerland dagegen nur auf 25 Grad.

