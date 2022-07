Stand: 20.07.2022 11:00 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Hohe Waldbrandgefahr am Mittwoch in Südholstein

Für einige Gegenden in Südholstein gilt heute die Waldbrandgefahrenstufe Stufe 5 von 5. Davon betroffen sind zum Beispiel Quickborn (Kreis Pinneberg) oder Wittenborn (Kreis Segeberg). Das Landwirtschaftsministerium hat deshalb eine Warnung herausgegeben: In Wäldern und Mooren soll man demnach auf keinen Fall rauchen, Feuer machen oder grillen. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll das Waldbrandrisiko in Südholstein allerdings bereits morgen wieder deutlich niedriger ausfallen und sich die Lage entspannen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Tierheim in Henstedt-Ulzburg kämpft gegen Hitze

Im Tierheim in Henstedt-Ulzburg tun Mitarbeiter gerade alles dafür, dass die Tiere die aktuelle Hitze gut überstehen. Hunde bekommen zum Beispiel eingefrorene Suppe zum Essen und im Hof werden Badepools aufgestellt, um wenigstens ein paar Abkühlungsmomente zu schaffen. Laut Tierheim-Mitarbeiterin Josephine Hoyer sollten Hundehalter unbedingt vermeiden in der Mittagshitze Gassi zu gehen. Auf dem heißes Asphalt können sich Tiere verletzen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Kreisjägerschaft in Pinneberg warnt vor Hautkrankheit Räude

Im Kreis Pinneberg haben sich einige Wildtiere mit der Räude angesteckt. Nun warnt die Kreisjägerschaft in Pinneberg vor der Hautkrankheit, an der meist Füchse leiden, mit der sich allerdings auch Hunde infizieren können. Oft führt die Krankheit zum Tod. In Bönningstedt (Kreis Pinneberg) mussten Jäger bereits einen wild lebenden Marderhund von seinem Leid erlösen. Die Kreisjägerschaft appelliert deshalb an Hundehalter, ihre Tiere in Wald und Feld anzuleinen, damit sie sich nicht anstecken. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 498,2. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 771,8 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 412,4 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 614,2. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.07.2022 | 08:30 Uhr