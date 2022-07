Stand: 20.07.2022 08:43 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Letzter Abschnitt der Westküstenleitung wird gebaut

Am Nachmittag beginnt der Bau des nördlichsten Abschnitts der Westküsten-Hochspannungsleitung. Dieser umfasst 15 Kilometer in Nordfriesland zwischen Niebüll und der dänischen Grenze. Ende 2023 soll die gesamte Leitung fertig sein. Zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Husum (Kreis Nordfriesland) ist sie bereits in Betrieb. Der Bau dient vor allem dazu, die Energie neuer Windparks aufzunehmen. Zudem kann der Handel ausgeweitet werden: Dänemark ist bereits jetzt das Land, aus dem Deutschland mit Abstand am meisten Strom importiert. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Bau eines neuen Hotels am Flensburger Bahnhof gestoppt

Wenige Tage nach dem Baubeginn für das umstrittene Hotel am Flensburger Bahnhof müssen die Bagger bereits wieder pausieren. Das Verwaltungsgericht in Schleswig ist dem Eilantrag der Umweltorganisation BUND gefolgt und hat eine so genannte aufschiebende Wirkung angeordnet. Grund für den vorläufigen Baustopp ist, dass weiterhin nicht abschließend geklärt ist, ob das Projekt gegen Naturschutzauflagen verstößt. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Vielleicht doch Eisbahn im Winter in Flensburg

Für eine Eisbahn im Herbst und Winter auf der Exe in Flensburg bestehen eventuell noch Chancen. Der Betreiber hatte aufgrund hoher Energiekosten signalisiert, diesmal abzusagen. Die Stadtverwaltung teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein aber mit, sie wolle weiter über die Konditionen verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 19.7.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg bei 660,7. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 779,7 gemeldet, der Kreis Nordfriesland meldet eine Inzidenz von 583,7. Die landesweite Inzidenz liegt bei 614,2. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

