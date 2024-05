Champions League: THW Kiel schafft das Wunder und steht im Final Four Stand: 02.05.2024 20:55 Uhr Der THW Kiel hat im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League das Handball-Wunder vollbracht. Der deutsche Rekordmeister zog gegen Montpellier HB nach einer 30:39-Niederlage im Hinspiel am Donnerstagabend durch ein 31:21 (17:12) ins Halbfinale ein.

Die "Zebras" haben vor den Augen von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Unmögliche möglich gemacht und sich für das Final-Four-Turnier in Europas Königsklasse am 8. und 9. Juni in Köln qualifiziert. Durch Kiels Comeback im Kreis der vier besten europäischen Mannschaften nach einjähriger Unterbrechung ist die Bundesliga erstmals seit zehn Jahren wieder mit zwei Clubs beim Endturnier vertreten. Schon am Mittwoch hatte sich Titelverteidiger SC Magdeburg qualifiziert.

Kiel, das 2014 das deutsche Königsklassen-Endspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren hatte, kann auf europäischer Bühne nach seinem frühen Pokal-K.o. und der verspielten Meisterschafts-Chancen eine bislang verkorkste Saison noch retten. Zuletzt waren die Norddeutschen in der Saison 2017/18 ohne einen Titel geblieben.

Johansson macht Halbfinal-Einzug perfekt

Gegen Montpellier trumpfte der THW ab Mitte der ersten Spielhälfte geradezu wie entfesselt auf. Einen zwischenzeitlichen 4:5-Rückstand wandelten die Hausherren nach ihrer ersten Führung mit 6:5 (14.) bis zur Pause in einen vielversprechenden Fünf-Tore-Vorsprung um.

THW Kiel - Montpellier HB 31:21 (17:12) Tore THW Kiel: Johansson 8/1, Bilyk 7, Reinkind 6, Pekeler 4, Wiencek 4, Ekberg 2

Tore Montpellier HB: Pellas 6, Y. Lenne 4, Porte 4, A. Lenne 3, Monte Dos Santos 1, Nacinovic 1, D. Simonet 1, Skube 1

Strafminuten: 8 / 14

Disqualifikation: Överby (10.) / -

Nach dem Seitenwechsel setzte das Team von Coach Filip Jicha die Gäste weiter unter Druck und stellte bei 30:21 (56.) erstmals den kaum für möglichen Gleichstand her. Den Einzug ins Semifinale machte letztlich der mit acht Treffern überragende Eric Johansson perfekt.

Auch Aalborg Handbold für Köln qualifiziert

Außer Kiel und Magdeburg steht auch auch schon der dänische Topclub Aalborg Handbold als Endrunden-Teilnehmer fest. Den letzten Platz beim Turnier in der Domstadt spielen am heutigen Abend der FC Barcelona und Paris St. Germain aus. Barca hatte das Hinspiel 30:22 gewonnen.

