Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Feuerwehr in Bad Schwartau warnt vor Brandgefahr

Wegen der andauernden Trockenheit, appelliert die freiwillige Feuerwehr in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) möglichst keinen Gasbrenner zur Unkrautvernichtung zu nutzen. Demnach herrsche aktuell Brandgefahr. Ein Feuer könne schnell von Hecken auf Wohnhäuser übergreifen, so Wehrführer Mikail Capar. Auf der Internetseite der Hansestadt Lübeck wird dazu geraten, regelmäßig Wasser zu trinken. Außerdem wird davor gewarnt, kleine Kinder und Hunde im parkenden Auto zurückzulassen. Denn innerhalb weniger Minuten könnte die Temperatur im Fahrzeug auf mehr als 40 Grad steigen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Wieder Schockanrufe in Lübeck und Ostholstein

Die Polizei in Lübeck und Ostholstein warnt erneut vor Telefonbetrügern. Am Dienstag habe es wieder eine Vielzahl von sogenannten Schockanrufen gegeben, so eine Sprecherin. Die Anrufer hatten sich als Polizisten ausgegeben und vorgetäuscht, dass nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten und festgenommen worden seien. Nur eine hohe Kaution könnte eine Haftstrafe verhindern. Die richtige Polizei ruft dazu auf, nicht auf solche Anrufe einzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

A20 nach LKW-Unfall wieder freigegeben

Die A20 Rostock Richtung Lübeck ist wieder für den Verkehr freigegeben. Bis in den Abend hinein war der Abschnitt zwischen Lübeck-Süd und Lübeck-Genin gesperrt, weil ein umgestürzter Laster seine Ladung Kies auf der Autobahn verteilt hatte. Ursache war laut Polizei ein geplatzter Reifen. Der LKW rammte daraufhin die Mittelleitplanke und kippte auf die Seite. Der Fahrer wurde nicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 677,8 (Stand 19.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 644,5 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 591,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 614,2. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

