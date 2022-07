Stand: 20.07.2022 11:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Oberbürgermeister Kämpfer fordert 365-Euro Ticket

In einer gemeinsamen Pressemitteilung fordern der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und seine Kollegen aus Braunschweig und der Region Hannover, ein bundesweit einheitliches 365-Euro-Ticket als Nachfolger des aktuell begehrten 9-Euro-Tickets. Die Kosten dafür werden auf rund 3,5 Milliarden Euro geschätzt. Das sei gut investiertes Geld in die Mobilitätswende und trage zur dringend notwendigen Reduzierung von CO2 bei, so Kämpfer und seine Kollegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 12:00 Uhr

Rader Hochbrücke am Mittwoch nur einspurig

Wegen Wartungsarbeiten ist die Rader Hochbrücke heute in Fahrtrichtung Flensburg nur einspurig befahrbar. Seit acht Uhr heute früh laufen die Arbeiten und sollen nach Angaben der zuständigen Behörden bis in den Nachmittag andauern. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Brennendes Feld in Neumünster-Wittorf hält Feuerwehr auf Trab

Gestern Nachmittag hat es in Neumünster Wittorf auf einem Feld gebrannt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr war ein Traktor, der gerade Heu wendete, in Flammen aufgegangen und hatte Teile des trockenen Feldes entzündet. Die Berufsfeuerwehr Neumünster bekam Unterstützung von vier freiwilligen Wehren - rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz und konnten einen größeren Flächenbrand verhindern. Trotzdem brannten rund 1000 Quadratmeter Feld nieder. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Stadt Neumünster lässt 200 Jahre alte Bäume fällen

In Neumünster müssen in dieser Woche 200 Jahre alte Bäume gefällt werden. Nach Angaben der Stadt geht es um vier Alleebäume am Caspar-von-Saldern-Haus. Demnach habe ein Gutachter festgestellt, dass sie nicht mehr sicher seien und aus Gründen der Verkehrssicherheit möglichst schnell entfernt werden müssen. Das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt wird zusätzlich sechs weitere abgestorbene Bäume im Stadtgebiet fällen. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 681,6, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 631,0 gemeldet, für Kiel 512,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 614,2. | NDR Schleswig-Holstein 20.07.2022 08:30 Uhr

