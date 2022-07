Hitzerekord in Schleswig-Holstein: Mehr als 39 Grad in Grambek Stand: 20.07.2022 18:02 Uhr Nach heiß kommt heißer: Am zweiten Tag der Hitzewelle knacken die Temperaturen den bisherigen Hitzerekord. Nur auf den Inseln bleiben die Temperaturen halbwegs erträglich. Die Badestrände an Nord- und Ostsee waren vielerorts rappelvoll.

Mitte Juli zeigt der Sommer auch bei uns im Norden, was er kann: So sehr, dass der Hitzerekord vom August 1992 gefallen ist. Der lag damals bei glatt 38 Grad und wurde in Lübeck-Blankensee gemessen. Doch am Mittwoch war es noch wärmer: Am Abend wurden 39,1 Grad in Grambek im Kreis Herzogtum Lauenburg gemessen, in Wittenborn im Kreis Segeberg lagen die Temperaturen bei 37,6 und in Lübeck bei 37,7 Grad.

Laut Deutschem Wetterdienst könnten möglicherweise sogar noch höhere Werte erreicht worden sein. Die Werte werden jetzt noch einmal überprüft.

"Kühl" blieb es nur auf den Inseln und an der Küste

Die kühlsten Orte im Land waren am Nachmittag: St. Peter-Ording mit 22,6 Grad und List auf Sylt mit 22,4 Grad im Kreis Nordfriesland sowie Helgoland im Kreis Pinneberg mit 22,1 Grad. An den Stränden von Nord- und Ostsee suchten derweil Zehntausende Abkühlung bei einen Bad oder im Schatten von Strandkörben und -Muscheln.

Abkühlung in Sicht

Wem das heiße Wetter nichts ist, der kann schon am Donnerstag mit Abkühlung rechnen. Dann prognostizieren die Wetterexperten von NDR Schleswig-Holstein zeitweise Schauer und vereinzelt kräftige Gewitter. Die Höchstwerte liegen dann bei 19 Grad auf Sylt und 27 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Zum Freitag und Sonnabend hin soll es sogar noch ein wenig kühler werden. Die Höchstwerte liegen dann bei bis zu 22 Grad.

Lübeck warnt: Viel trinken und niemanden im Auto lassen

Auf der Internetseite der Hansestadt Lübeck wird dazu geraten, regelmäßig Wasser zu trinken. Außerdem heißt es, kleine Kinder und Hunde nicht im parkenden Auto zurückzulassen, denn innerhalb weniger Minuten könnte die Temperatur im Fahrzeug auf mehr als 40 Grad steigen.

Tierheim Henstedt-Ulzburg: Tiere brauchen Abkühlung

Tiere leiden tatsächlich zum Teil sehr unter der Hitze. Im Tierheim Henstedt-Ulzburg bekommen Hunde zurzeit zum Beispiel eingefrorene Leberwurst-Soßen zum Lecken und Abkühlen - quasi ein Hundeeis."Man sollte Abkühlungsmomente schaffen", rät Josephine Hoyer vom Tierheim. Ein Wanne mit Wasser für den Hund zum Planschen oder ein nasses Handtuch auf den Boden liegen, um Kleintiere wie Kaninchen Abkühlung zu verschaffen - das sind sinnvolle Maßnahmen. Wichtig ist es auch, mit den Hunden nicht in der heißen Mittagssonne rauszugehen. "Auch der Asphalt nimmt Temperaturen an, die man gerne unterschätzt."

Feuerwehr in Schwartau: Unkraut nicht wegbrennen

Wegen der Trockenheit ist auch die allgemeine Brandgefahr groß. Wehrführer Mikail Capar von der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schwartau appelliert daher an alle, "dass man sein Unkraut möglichst nicht verbrennt mit einem Gasbrenner, weil das Feuer von den Hecken schnell auf Wohnhäuser übergehen kann. Und machen Sie keine offenen Feuer. Es ist alles knochentrocken."

