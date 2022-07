Westküstenleitung: Ein "Lichtblick in energiepolitisch düsteren Zeiten" Sendedatum: 07.07.2022 17:00 Uhr Die Bauarbeiten für den letzten Abschnitt der Westküstenleitung können beginnen. Der Netzbetreiber Tennet erhielt jetzt von der zuständigen Genehmigungsbehörde den Planfeststellungsbeschluss.

Der Bau der Westküsten-Stromleitung in Schleswig-Holstein geht in die letzte Phase. Der Baubeginn für den 15 km langen fünften Abschnitt von Klixbüll (Kreis Nordfriesland) bis zur dänischen Grenze soll bereits im Juli sein. Bis Ende kommenden Jahres soll der Abschnitt dann fertig und 37 Masten errichtet sein. Im Jahr darauf soll die 380 Kilovolt starke Leitung zwischen Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Dänemark an das dänische Netz angeschlossen werden. Netzbetreiber Tennet investiert nach eigenen Angaben rund eine Milliarde Euro.

Weitere Leitungsprojekte geplant

Von einem Lichtblick in ansonsten energiepolitisch düsteren Zeiten sprach Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Goldschmidt hofft, dass mit den zusätzlichen Leitungskapazitäten der Windstrom fließen und Abriegelungen von Anlagen seltener werden. Weil Windenergie und Photovoltaik in Schleswig-Holstein in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden, muss das Verteil- und Übertragungsnetz im Land nach Angaben des Ministeriums mehr Strom aufnehmen und verstärkt werden. Daher seien unter anderem Gleichstromverbindungen von Heide (Kreis Dithmarschen) nach Nordrhein-Westfalen und von Heide nach Mecklenburg-Vorpommern geplant.

Drei Abschnitte sind schon fertig

Die insgesamt 140 Kilometer lange Westküstenleitung verstärkt das Übertragungsnetz und dient vor allem dazu, große Windstrommengen in Dithmarschen und Nordfriesland aufzunehmen. Die ersten drei Abschnitte von Brunsbüttel bis Husum sind bereits fertig. Der vierte Abschnitt von Husum bis Klixbüll steht kurz vor der Fertigstellung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.07.2022 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiewende Energienetze Energie