Mehr als 8.000 Menschen bei Mai-Demonstrationen in SH

Immer zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, rufen traditionell der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die darin organisierten Gewerkschaften zu Kundgebungen auf. Auch in 13 Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein fanden Demonstrationen mit insgesamt über 8.000 Teilnehmenden statt. Der größte Demonstrationszug im Land war am Mittwochvormittag in Kiel unterwegs. Nach Schätzungen des Veranstalters kamen knapp 3.000 Teilnehmende. Das Motto in diesem Jahr lautete "Eintreten für die Tarifwende". Die Kern-Forderungen sind mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Immer weniger Arbeitgeber würden jedoch Tarifverträge abschließen, so der DGB. Laut Polizei verlief alles friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 06:00 Uhr

Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" startet

Das Auto stehen lassen, und mit dem Rad zur Arbeit zu fahren: Seit mehr als 20 Jahren ruft die Krankenkasse AOK die Schleswig-Holsteiner dazu auf, auf das Fahrrad umzusteigen. Die offizielle Eröffnung der diesjährigen Aktion findet am Nachmittag bei einem Unternehmen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) mit Verkehrsminister Madsen statt. Mindestens 20 Tage sollen die Schleswig-Holsteiner im Aktionszeitraum von Mai bis Ende August zur Arbeit radeln. Das Ziel laut AOK: die eigene Fitness fördern und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wer mitmachen will, kann sich kostenlos registrieren, allein oder im Team, und Kilometer sammeln. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 06:00 Uhr

Ärger zwischen zwei Rockergruppen in Eutin

In Eutin im Kreis Ostholstein hat die Polizei am Mittwoch nach einem Motorrad-Gottesdienst eine größere Auseinandersetzung verhindern können. Unter den Besuchern waren laut Leitstelle insgesamt 100 Anhänger der Gruppen Hells Angels und Bandidos, die aneinander gerieten. Die Situation drohte kurzzeitig zu eskalieren. Daraufhin rückte ein größeres Polizeiaufgebot an. Handgreiflichkeiten oder gar Verletzte gab es laut Leitstelle nicht. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonnig und meistens trocken

Heute gibt es viel Sonne und nur lockere Wolken. Gegen Abend kann es Schauer geben, aber meist bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Amrum, 23 Grad in Bad Segeberg und bis zu rund 26 Grad in Wedel. An der Ostsee werden es 15 bis 19 Grad. Hinzu kommt an der See frischer östlicher Wind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2024 06:00 Uhr

