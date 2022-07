Stand: 18.07.2022 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Waldbrandgefahr in Schleswig-Holstein steigt

Wegen der erwarteten hohen Temperaturen steigt in Schleswig-Holstein in dieser Woche die Waldbrandgefahr. Vor allem der Süden des Landes ist laut Deutschem Wetterdienst betroffen. Im Sommer entstehen laut Feuerwehr rund 85 Prozent der Wald- und Flächenbrände durch äußere Auslöser, zum Beispiel wegen weggeworfener Zigaretten, falsch entsorgtem Grillgut oder Glasmüll. Die Einsatzkräfte appellieren, in Wäldern nicht zu rauchen und kein offenes Feuer zu machen. Im Garten sollte kein Unkraut abgebrannt werden. Kommt es zu einem Waldbrand, sollte man quer zum Wind flüchten und nicht in die Rauchwolken hineingehen. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 07:00 Uhr

Blutspendemobil im Norden unterwegs

Von heute an ist das Blutspendemobil des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wieder im Norden unterwegs und macht auch Halt in Schleswig-Holstein. So sollen die Vorräte an Blutkonserven wieder aufgefüllt werden - denn oft reicht die Menge nur gerade so aus, teilte der Blutspendedienst Nord-Ost mit. Das Blutspendemobil soll deshalb auch Aufmerksamkeit erregen und daran erinnern, dass Blutspenden immer gebraucht werden. Vier Menschen können im Mobil gleichzeitig spenden. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 06:00 Uhr

Kieler Forschende finden Hinweise zu Blaualgen-Blüte

Forschende der Universität Kiel haben die Ursachen für die sogenannten Blaualgen-Blüten in der Ostsee untersucht. Der Studie zufolge liegt der Ursprung im offenen Meer und nicht, wie oft vermutet, nahe der Küste. Blaualgen-Blüten sind im Spätsommer in der Ostsee ein regelmäßig wiederkehrendes Problem. Die Blüten können durch produzierte Giftstoffe die Wasserqualität beeinträchtigen. Zudem geben sie Nährstoffe, insbesondere Stickstoff ab und verstärken damit die Sauerstoffarmut. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 06:30 Uhr

Schleswig-Holstein auf Platz drei bei Blitzeinschlägen

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr bundesweit am dritthäufigsten Blitze eingeschlagen. Nach dem neuen Siemens Blitzatlas waren es 1,67 Blitze pro Quadratkilometer. Vor Schleswig-Holstein lagen noch Bayern und Baden-Württemberg. Im Städte-Vergleich der sogenannten Blitz-Dichte liegt innerhalb von Schleswig-Holstein Kiel vorn und landet bundesweit auf Platz 17. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 05:30 Uhr

Wetter: Freundlich und warm

Am Vormittag zeigen sich noch Wolkenfelder, im Tagesverlauf wird es immer freundlicher. Mit Temperaturen von 24 Grad in Nordfriesland und 29 Grad im Raum Hamburg wird es hochsommerlich warm. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.07.2022 | 06:00 Uhr