So genießen Sie im Norden von SH günstig die Ferien Stand: 24.07.2024 05:00 Uhr Wie können Sie im Grenzland die Urlaubskasse schonen? Wir haben einige Beispiele aus Süd-Dänemark, Flensburg, den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg herausgesucht.

von Andreas Rackow

Auf der dänischen Seite der Flensburger Förde ist es möglich, kostenlos in einfachen aber praktischen Hütten zu übernachten. Der Naturlagerplatz Kollund Wald bietet einen wunderschönen Blick auf die Förde. Besucherinnen und Besucher können auch die Feuerstellen mit Grillrost nutzen. Außerdem gibt es Kompost-Toiletten. Die Nutzung der gesamten Anlage ist grundsätzlich kostenlos. Wer aber sicher gehen möchte, dass er auch eine freie Hütte findet, kann sie gegen eine kleine Gebühr (50 DKK / etwa 6,60 Euro) im Internet reservieren. Ein Reservierung ist für maximal zwei aufeinanderfolgende Nächte möglich.

Kostenlose Strandkörbe in Emmelsbüll-Horsbüll

Die Badestelle "Südwesthörn" in Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) liegt idyllisch am Deich. Rund um die Schleuse lockt eine große Liegefläche mit einer fantastischen Aussicht in Richtung Föhr und Sylt. Hier gibt es weder Kurtaxe noch sonst irgendwelche Strandgebühren. Die Gemeinde hat sogar einige Strandkörbe aufgestellt, auch die dürfen Urlauber und Einheimische unentgeltlich nutzen. Die Dusche und die Toiletten, die natürlich regelmäßig gereinigt werden, sind ebenfalls kostenfrei. Das gilt auch für die zahlreichen Parkplätze und die drei Wohnmobilstellplätze in Südwesthörn. "Wir sehen uns als familienfreundliche Gemeinde, jeder soll sich einen Strandtag leisen können, sagt Emmelsbüll-Horsbülls Bürgermeister Hans-Harro Nissen (ADW). Außerdem werden direkt am Deich auch noch kostengünstig Fischbrötchen angeboten.

Schnitzeljagd an der Schlei

Die Ostseefjord Schlei GmbH in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) bietet für die Schleiregion ein kostenlose App für Schnitzeljagden an. Die App Actionbound einfach auf das Smartphone laden und schon kann es losgehen. "Hier gibt es zum Beispiel auch kostenlose Stadtführungen durch Kappeln und Schleswig", so Andrea Simons von der Tourismusagentur Ostseefjord Schlei. Besonders beliebt seien auch die digitalen Schnitzeljagden, bei denen Familien und Freunde gegeneinander antreten können.

Kostenlose Dienstagskonzerte am Deich in Dagebüll

Im Sommer ist immer dienstags auf dem Deichtorplatz in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ab 19 Uhr ein kostenfreies Konzert angesagt. Am 30. Juli zum Beispiel mit der "Doppelzentner-Partyband" aus Rendsburg. Am 6. August steht dann Soul- und Discomusik mit Jay & Friends auf dem Programm. Am 13. August wird es kuschelig: die Band "Summer of Love" lädt zu ihrem bereits zweiten Konzert am Deich ein. Der 20. August gehört dann der "Ralf Wittrock Band". Und am 27. August dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf die Lokalmatadoren von R-Police freuen. Das Trio covert Songs von Police und Sting.

Abenteuerspielplätze auf Amrum

Tourismus-Chef Frank Timpe ist nicht nur auf die weiten Strände "seiner Insel" stolz, sondern sein Team bietet außerdem zehn gepflegte Abenteuer- und Strandspielplätzeauf Amrum (Kreis Nordfriesland) an, die alle kostenlos genutzt werden dürfen. Weitere preiswerte Tipps: Strandspaziergänge am Kniepsand und eine Dünenwanderung über die Bohlenpfade. Auch der Eintritt in das Naturzentrum in Norddorf ist kostenfrei (wer mag, darf etwas spenden). Das Naturzentrum zeigt eine Dauerausstellung über Amrums Tierwelt und ihren Lebensraum.

Ferienschwimmen für Flensburger Kinder

Alle Flensburger Kinder, sofern sie die erste bis fünfte Klasse besuchen und bisher nicht schwimmen können, dürfen kostenlos an Ferienschwimmkursen teilnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Angebot des Förder- und Trägervereins Jugendtreff Weiche e.V. und des Campusbades Flensburg. Die Kurse finden vom 29. Juli bis zum 8. August im Flensburger Campusbad statt.

