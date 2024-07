6.000 Menschen feiern Finale beim NDR Festival in Pinneberg Stand: 21.07.2024 10:45 Uhr 6.000 Menschen feiern beim NDR Festival in Pinneberg das große Finale des NDR Festivalsommers. Bis tief in die Nacht steigt die Party mit Sänger Kamrad. Mit dem Gewinn der Stadt-Challenge gehen 2.000 Euro an das Pinneberger Kinder- und Jugendprojekt "Komet".

von Doreen Pelz

Schon ab dem späten Nachmittag füllte sich der Marktplatz in Pinneberg (Kreis Pinneberg). Die Moderatoren Henrik Hanses und Kristin Recke hatten verschieden Spiele und auch die Coverband Freestyle mitgebracht, die sofort für ausgelassene Party-Stimmung sorgen.

Pinneberger gewinnen Stadt-Challange

Außerdem bildete sich vor dem Banner, das für die Stadt-Challenge aufgebaut war, schnell eine Schlange. Die Aufgabe für die Pinneberger: mit ihrem Daumenabdruck das neue Logo der Stadt stempeln. 2.000 Menschen wurden dazu vom Stadtmarketing und dem NDR aufgerufen. Der Hintergrund dazu ist, dass das Autokennzeichen von Pinneberg PI ist und das Logo der Stadt zwei Daumenabdrücke zeigt. Mit Hilfe der Stadtmaskottchen "Charlie" und "Komet" war diese Aufgabe innerhalb einer Stunde geschafft. Dafür gab es von den VR Banken in Holstein einen Scheck über 2.000 Euro an den Kinder- und Jugendtreff.

Absolute Partystimmung schon am frühen Abend

Nach der Pflicht wurde ausgelassen getanzt und bei bekannten Radiosongs mitgesungen - und das schon vor dem eigentlichen Hauptact des Abends. Die Coverband Fresstyle heizte so gut ein, dass sie aufgefordert wurden eine Zugabe zu spielen. Und dann gegen 21.30 Uhr kam unter tosendem Applaus Kamrad auf die Bühne. Zusammen mit seiner Band spielte er 90 Minuten lang alte, bekannte aber auch neue Songs. "Bei dieser Kulisse, dem Sonnenuntergang, dem besten Wetter. Wir machen heute hier eine heiße Party", kündigte Sänger Tim Kamrad gleich zu Beginn an.

Fanaktionen rühren Sänger Kamrad

Und die Pinnberger zogen mit. Gleich zwei Fanaktionen waren im Vorfeld geplant worden. Zusammen mit dem Stadtmarketing Pinneberg wurde ein Tanz für einen Flashmob einstudiert. Zu dem Song "Feel Alive" klatschten und drehten sich die ersten Reihen vor der Bühne. Außerdem hatten zwei eingefleischte Kamrad-Fans rund 600 Zettel mit dem Aufdruck "You make us feel good" an die Besucherinnen und Besucher verteilt. Diese wurden beim Song "So good" in die Luft gehalten. Sichtlich gerührt holte Kamrad das Handy raus und machte von der Bühne Fotos.

Großes Finale der NDR Festivals 2024

Ein besseres Finale der NDR Festivals hätte es nicht werden können. Nachdem schon in Grömitz (Kreis Ostholstein) und Büsum (Kreis Dithmarschen) Tausende selbst im Regen feierten, war auch die Stimmung in Pinneberg bis spät in die Nacht ausgelassen. Selbst nach dem Konzert von Kamrad blieben viele auf dem Marktplatz in Pinneberg und tanzten weiter zur Musik des DJs. Alle waren sich einig: der NDR muss wiederkommen und das nicht erst in zwölf Jahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Musikfestivals Kreis Pinneberg