Stand: 26.07.2024 16:18 Uhr Kindergartengruppe von Wespenschwarm angegriffen

Eine Gruppe von Kindern ist in Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) nach Angaben der Polizei von einem Wespenschwarm angegriffen worden. Die zwölf Mädchen und Jungen einer Kindergartengruppe waren den Angaben zufolge mit ihren Betreuern im Wald vom Röpersberg Richtung Farchauer Wasserwerk unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache griffen die Wespen die Kinder demnach an und stachen sie mehrfach, zum Teil auch in den Kopf. Mehrere Rettungswagen rückten laut Leitstelle an, Sanitäter versorgten die Kitagruppe noch vor Ort. Anschließend wurden die Kinder umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Stadt prüft jetzt, ob es in dem Gebiet Wespennester gibt und ob die Bereiche möglicherweise abgesperrt werden müssen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg