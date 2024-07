Ferienspaß in Südholstein muss kein Geld kosten Stand: 26.07.2024 05:00 Uhr Ausflüge und Aktivitäten in den Sommerferien müssen nicht viel Geld kosten. Überall in Südholstein gibt es Möglichkeiten, Spaß zu haben und dabei wenig auszugeben.

von Gregory Dauber

Rund um die Metropole Hamburg wohnen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn die meisten Menschen in Schleswig-Holstein. Abseits der zahlreichen Städte und Gemeinden, der Autobahnen und wichtigen Bahnstrecken gibt es aber auch viel Natur zum Durchatmen und Erholen. Diese Aktivitäten draußen im Freien kosten - bis auf eine Ausnahme - nichts und bieten während der Sommerferien Spaß für die ganze Familie.

Unterwegs auf alten Bahntrassen im Kreis Stormarn

Früher ratterten hier die Züge, jetzt heißt es freie Fahrt für Fahrräder auf den stillgelegten Bahntrassen. Auf einer Gesamtlänge von 68 Kilometern können Radfahrer drei miteinander verbundene Strecken ganz entspannt fahren. Die einzelnen Routen führen von Henstedt-Ulzburg 27 Kilometer nach Bad Oldesloe. Wer von hieraus weiterfahren möchte, hängt gleich noch die 22 Kilometer-Strecke nach Trittau ran. Und von Trittau geht es in einer 19 Kilometer langen Etappe schließlich nach Glinde.

Die ehemaligen Zugtrassen wurden zu guten Fahrradwegen ausgebaut, auf denen man ohne Autoverkehr und mit viel Platz drumherum radeln und die Landschaft genießen kann. Wälder, Seen und ursprüngliche Knicklandschaften liegen entlang der Wege. Es gibt Rastplätze sowie Informationen zur Bahngeschichte.

Kinderfreundlicher Krimi-Trail zwischen Bad Oldesloe und Grabau

Wer schon mit dem Fahrrad unterwegs ist, den Ausflug aber noch etwas ereignisreicher gestalten möchte, für den ist der Krimi-Trail Kids am Bahnradweg A zwischen Bad Oldesloe und Grabau genau das Richtige. Die Tour samt "Ermittlungsarbeit" dauert drei bis vier Stunden. Entlang des Weges müssen Fragen per SMS beantwortet werden. Ziel ist es, dass von Kriminellen bedrohte Brenner Moor zu retten. Die Teilnehmenden werden so Teil eines Kriminalfalls inmitten von Südholstein.

Der Krimi-Trail Kids kann kurzfristig und ohne Voranmeldung absolviert werden. Die Buchung erfolgt online. Die "Ermittlungsakte" wird per Mail zugeschickt und kostet 20 Euro für bis zu fünf Teilnehmer. Benötigt werden Fahrräder, ein Smartphone und die Akte.

Perseiden beobachten mit dem Sternwarten-Verein aus Tornesch

Die diesjährigen Sommerferien fallen genau in die Zeit, die das Herz von Hobby-Astronomen und von allen Weltall-Fans höherschlagen lässt: Noch bis zum 24. August lassen sich am Nachthimmel die sogenannten Perseiden beobachten. In dieser Zeit fliegen kleine Gesteinsbrocken am Firmament entlang, die der Komet 109P/Swift-Tuttle verloren hat. Am Nachthimmel sind diese Steine dann als Sternschnuppen zu sehen.

Diese Tipps helfen beim Perseiden-Beobachten: Dunkle Orte aufsuchen, die abseits aller Lichtquellen wie Siedlungen liegen, geduldig sein und den Himmel nicht aus dem Blick lassen - sonst droht man den Sternschnuppenschwarm zu verpassen. So richtig los geht das Perseiden-Spektakel meist mitten in der Nacht, bevor die Sonne wieder aufgeht. Gegen 3 Uhr nachts sind die Chancen besonders hoch.

Weitere Informationen Perseiden 2024: Sternschnuppen blitzen wieder am Nachthimmel Viele Wünsche frei: Bei klarem Himmel zeigen sich im August in nordöstlicher Richtung wieder die Perseiden am Nachthimmel. mehr

Der absolute Höhepunkt des alljährlichen Perseiden-Schauers ist in Deutschland in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Wer sich vorher schon eine Nacht in fachkundiger Gesellschaft um die Ohren schlagen will, ist beim Verein Regionale Volks- und Schulsternwarte Tornesch e.V. gut aufgehoben. Der Verein lädt am Samstag, 10. August, ab 19 Uhr zum gemeinsamen Perseiden-Gucken ein. Treffpunkt ist ab 19 Uhr auf dem Gelände der Gartenbaufirma Sander in Tornesch, Esinger Straße 90. Vereinsmitglieder stehen für Fragen zur Verfügung, Speisen und Getränke werden gegen Spende angeboten. Es gibt Parkmöglichkeiten. Das Wichtigste ist jedoch, dass der Himmel möglichst wolkenfrei ist.

Chillen, Natur und Sport machen im Stadtpark Norderstedt

Der großzügige Stadtpark in Norderstedt ist mit seinen Parkanlagen, Spielplätzen und dem Badesee ein super Ausflugsziel für Familien. Wer nicht nur chillen, sondern auch Sport machen möchte, kann das hier ausgiebig tun.

Der Stadtpark ist kostenfrei zugänglich, einige der Sportangebote und der Zugang zum Strandbad müssen jedoch bezahlt werden. Der Slackline-Parcours, der Ballsportplatz, die Spielplätze, der Naturerfahrungspark für Kinder "WildeWelt" und der Outdoor-Fitnesspark kosten kein Geld. Geöffnet hat der Park täglich von 5 bis 22 Uhr.

Weitere Informationen Norderstedter Stadtpark ist der Parkfavorit im Land Laut einer Analyse des Online-Portals testberichte.de landet er deutschlandweit auf Platz 45 von 1.800 bewerteten Parks. mehr

Kreatives Ferienprogramm in der Stadtbücherei Bad Segeberg

Die Stadtbücherei Bad Segeberg bietet in den Sommerferien spannende Workshops für Kinder und Jugendliche an. Das Programm steht ganz im Zeichen der Kreativität und findet bei jedem Wetter statt.

In verschiedenen Kursen erfahren die Kids, wie Computerspiele entstehen und was man alles mit 3D-Druckern machen kann. Sie können eigene Comics und Mangas gestalten und in einem Workshop sogar einen Filmtrailer produzieren. Und die Kinder lernen nebenbei auch noch Computerprogramme und Apps kennen, um ihre kreativen Projekte umzusetzen.

Die Veranstaltungen dauern in der Regel zwei bis drei Stunden. Das gesamte Programm ist kostenlos. Infos zur Anmeldung gibt es auf der Webseite der Stadtbücherei. Auch andere Stadtbüchereien in Südholstein haben ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt, welches auf den jeweiligen Webseiten zu finden ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.07.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Binnenland Schleswig-Holstein