Stand: 26.07.2024 18:55 Uhr B5 in Richtung Heide nach Unfall wieder freigegeben

Die B5 in Richtung Heide musste am Freitag zwischen Meldorf und Epenwöhrden (beide Kreis Dithmarschen) nach einem Unfall gesperrt werden. Laut Polizei stießen am Mittag zwei Autos aus noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Drei Menschen wurden dabei nach Angaben der zuständigen Leitstelle der Feuerwehr verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser nach Heide und Itzehoe (Kreis Steinburg) gebracht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten liefen bis in den Abend. Gegen 18 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen