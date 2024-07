Ausflüge for free: Aktivitäten in Lübeck, Ostholstein und Lauenburg Stand: 23.07.2024 05:00 Uhr Familienausflüge in den Sommerferien gehen ins Geld. Aber das muss nicht sein. Viele Aktivitäten sind kostenlos oder sehr günstig. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt.

von Hauke Bülow

Die Lübecker Bucht ist eine der beliebtesten Urlaubsregionen in Schleswig-Holstein. Wer seine Sommerferien hier verbringt, will vor allem eins: Die Ostsee und den Strand. Doch wenn die Kinder genug gebuddelt haben oder die Sonne nicht gnädig ist, gibt es viele andere Aktivitäten für die ganze Familie.

Musik im Strandkorb: Kostenlose Konzerte in der Lübecker Bucht

Die "Musik im Strandkorb"-Konzerte haben inzwischen Tradition am Ostseestrand. Organisiert von der Tourismusagentur Lübecker Bucht, spielen Künstlerinnen, Künstler und Bands in verschiedenen Orten wie Neustadt, Pelzerhaken und Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Die Musik ist dabei jedes Mal anders, das Setting allerdings stets dasselbe: Picknick-Stimmung zum Sonnenuntergang. Für die Lütten gibt es außerdem eine extra Veranstaltung: "Musik im Strandkorb Kids" und für Jugendliche die "Junge Bühne" am Jugendstrand in Höhe des Skateparks in Scharbeutz. Folgende kostenlose Konzerte steigen in diesem Jahr:





22.07.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: Matija - Indie-Alternative-Pop

29.07.2024 / 17 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: Musik im Strandkorb Kids: Rabauken und Trompeten

29.07.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: André Carswell - Soul und Rock

05.08.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: Alles Karo - Indie-Rock-Alternative

08.08.2024 / 19 Uhr / Aktionsstrand Scharbeutz (Seebrücke): Brothers Moving - Soul, Blues, Rock aus Dänemark

09.08.2024 / 19 Uhr / Jugendstrand Scharbeutz Junge Bühne: Bengt - funky Indie-Pop

12.08.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: Lutopia Orchestra - heavyfunky Blues, Rock und Polka

15.08.2024 / 19 Uhr / Strandkiste Neustadt: Great Gable - Rock & Indie

16.08.2024 / 19 Uhr / Jugendstrand Scharbeutz Junge Bühne: Ohne Küssen & Chapter X - Rock / Punk Rock

19.08.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: The Strangers - Old School Folk Rock

22.08.2024 / 19 Uhr / Aktionsstrand Scharbeutz: Jonas Green - Pop/Rock, Coversongs

23.08.2024 / 19 Uhr / Jugendstrand Scharbeutz Junge Bühne: Treptow / Rock-Duo

26.08.2024 / 19 Uhr / Seebrücke Pelzerhaken: MANGO - Rock, Soul, Pop, Funk

30.08.2024 / 19 Uhr / Jugendstrand Scharbeutz Junge Bühne: Back To School - Punkrock

Außerdem finden jeden Mittwoch bis Ende August "Silent Discos" am Jugendstrand von Scharbeutz statt, also direkt bei der Jugendherberge. Getanzt wird immer zwischen 21 und 23 Uhr. Der Eintritt auch hier: frei (Kopfhörer-Pfand 5 Euro). Weitere Infos zu den Veranstaltungen und weiteren kostenlosen Angeboten in der Region gibt es auf der Seite der Tourismusagentur Lübecker Bucht

Natur erleben in Ostholstein

Nicht weit entfernt von den Tourismus-Hotspots der Lübecker Bucht ist Gleschendorf, das zur Gemeinde Scharbeutz gehört. Hier gibt es einen 800 Meter langen Gewässerlehrpfad zwischen der Festwiese und dem Pastoratsgehölz. Startpunkt ist die Röthewiese. Von dort aus gibt es acht unterschiedliche Stationen zu erkunden. Eine Wassermühle mit Pumpstation zum Beispiel, eine Spechthöhle und eine Wasserschöpfanlage an einer Brücke. Eröffnet wurde der Pfad 2021 gemeinsam mit einem neuen Spielplatz in Gleschendorf.

Die Natur von oben betrachten, das geht unter anderem in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein). Vom NABU-Beobachtungsturm auf dem Graswarder kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen. Vögel im Naturschutzgebiet beobachten oder hinüber zur Insel Fehmarn schauen.

Radfahrrouten durchs Lauenburgische

Auch in Dargow (Kreis Herzogtum Lauenburg) geht's hoch hinaus. Dort steht in der Nähe des Schaalseehofs ein Aussichtsturm, der einen Blick über den tiefsten See Norddeutschlands bietet. Die Tiefe des Schaalsees - an der tiefsten Stelle sind es 72 Meter - ist von oben natürlich nur zu erahnen. Allein der Weg dorthin ist bereits ein Naturerlebnis. Im Lauenburgischen kommen aber auch Radfahrende voll auf ihre Kosten. Für sie gilt es die vielen Seen zu erkunden oder den Elbe-Lübeck-Kanal-Radweg entlang zu fahren. Ideen für Routen durchs Lauenburgische hat die Herzogtum Lauenburg Marketing und Service GmbH zusammengestellt.

Lübeck von oben und Action an der Wakenitz

Den wohl höchsten Ausblickspunkt in der Region gibt es in Lübeck: Der Turm der Petri-Kirche in der Lübecker Innenstadt. Per Fahrstuhl geht es 50 Meter hoch auf die Aussichtsplattform. Von hier aus können Besucherinnen und Besucher sowohl die Lübecker Altstadt-Kirchen, das Holstentor und die Stadtgrenzen von oben sehen als auch die Ostsee - jedenfalls bei guter Sicht. Kinder bis fünf Jahre dürfen kostenlos hinauf, Schülerinnen und Schüler bis 18 Jahre zahlen 1 Euro, Erwachsene 5 Euro.

Noch mehr Action gibt es auf dem Spiel- und Sportplatz an der Falkenwiese in Lübeck. Direkt neben der Wakenitz gelegen gibt es hier für Kinder und Jugendliche Kletterwände, Hängematten, Basketball-Körbe, Fußballtore, eine Skateanlage und ein Beachvolleyballfeld.

