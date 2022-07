Stand: 17.07.2022 11:47 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schwerer Unfall auf B205 bei Neumünster

Nach Polizeiangaben sind auf der B205 bei Neumünster heute Morgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Es gab insgesamt sieben Verletzte, darunter drei Kinder. Sie wurden mit Rettungswagen und Hubschraubern in Kliniken in Schleswig-Holstein und Hamburg gebracht. Die B205 ist immer noch zwischen Neumünster-Gadeland und Rickling in beide Richtungen voll gesperrt - bis etwa 13 Uhr, schätzt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 11:00 Uhr

Getreideernte: Bauernverband rechnet mit guten Erträgen

Die Getreideernte in Schleswig-Holstein ist in vollem Gange. Der Bauernverband rechnet insgesamt bei allen Sorten mit guten Erträgen. Regional zeichnen sich allerdings Unterschiede ab. In Lauenburg und Stormarn war die Gerstenernte zum Beispiel bislang gut - beim Weizen könnte das anders aussehen, sagt Friedrich Klose vom Kreisbauernverband Stormarn. Auch die Verkaufspreise machen den Bauern Sorgen - denn durch Dürren und den Krieg in der Ukraine ist der Markt aktuell sehr unruhig. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 10:00 Uhr

Strengere Vorgaben nach Geflügelpest-Ausbruch in Schleswig-Flensburg

Nach einem Ausbruch der Geflügelpest in zwei Betrieben im Kreis Schleswig-Flensburg wurde rund um den Husbyer Ortsteil Markerup ein Sperr- und Beobachtungsgebiet eingerichtet. Dort müssen die Tiere zum Beispiel im Stall bleiben und dürfen nicht transportiert werden. Einzelheiten hat der Kreis auch auf seiner Internetseite veröffentlicht. Gestern mussten rund 18.000 Gänse und Hühner getötet werden, weil bei anderen Tieren aus den Betrieben die Geflügelpest nachgewiesen worden war. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 09:00 Uhr

Demo auf Sylt gegen verschwenderischen Luxus weitgehend friedlich

Auf Sylt haben gestern bis in den Abend Demonstranten gegen den Reichtum auf der Insel protestiert. Das linke Bündnis "Wer hat, der gibt" hatte dazu aufgerufen, auch die Flensburger Ortsgruppe von Fridays for Future beteiligte sich an der Demo. Nach Schätzungen der Polizei waren es etwa 400 Teilnehmende. Sie zogen zu Fuß von Westerland bis nach Kampen und forderten, Vermögen fairer zu verteilen. Laut Polizei lief alles weitgehend friedlich. Beamte nahmen lediglich einen Mann in Gewahrsam, der offenbar zu viel Alkohol getrunken hatte. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 09:00 Uhr

Unfall in Scharbeutz: Auto überschlagen - Fahrer weg

Ein kurioser Unfall ereignete sich in der Nacht in Scharbeutz im Kreis Ostholstein: Laut Polizei und Feuerwehr raste um kurz vor drei ein Auto offenbar so schnell durch die Seestraße mitten im Ort, dass es von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war allerdings die fahrzeugführende Person weg. Eine Suche verlief erfolglos. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 09:00 Uhr

Wetter: Wolken und Sonnenschein

Heute ziehen Wolkenfelder und einige Quellwolken über Schleswig-Holstein hinweg, daneben scheint immer mal wieder die Sonne. Es bleibt meist trocken. An den Küsten kann es windig werden. Höchstwerte: 19 Grad in List auf Sylt bis 23 Grad in Wentorf bei Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 17.07.2022 08:00 Uhr

