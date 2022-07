Stand: 16.07.2022 10:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Vogelgrippe in Geflügelbetrieb im Kreis Schleswig-Flensburg ausgebrochen

In einem großen landwirtschaftlichen Betrieb in Husby-Markerup ist nach Angaben des Kreises Schleswig-Flensburg die Geflügelpest aufgetreten. Dort, sowie in einem weiteren Betrieb müssen jetzt insgesamt mehr als 18.000 Tiere getötet. Der Gänsehof in Markerup gilt als einer der größten im Land. Laut Landwirtschaftsministerium müssen hier 12.500 Gänse und Masthähnchen gekeult werden. Gestern hatte das Landeslabor dass Geflügelpestvirus H5 nachgewiesen. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte dann noch am Abend, dass es sich um die Untergruppe H5N1 handelt. Getötet und entsorgt werden nun auch 5.600 Gänse eines weiteren Betriebs. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2022 10:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 679,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 679,4 (Vortag: 681,3). Neu gemeldet wurden 3.526 Fälle (15.7.). Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Plön mit 848,2. Momentan werden 476 Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 901.873. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle sieben neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.663. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2022 08:00 Uhr

Hölk-Hochhäuser: Bewohner kämpfen gegen Schimmel

In den Hölk-Hochhäusern in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) kämpfen die Bewohner mit Schwarzschimmelbefall. Schwarzschimmel kann zu dauerhaften Lungenschäden führen. Seit Anfang des Jahres gehören die Häuser dem Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG. Dieser weiß nachweislich seit dem 10. Januar um die Zustände in den Häusern. Doch bisher hat sich in den Häusern nichts geändert. Aus Sicht von Jochen Bung, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Uni Hamburg ist das Verhalten der LEG ein Fall für die Ermittlungsbehörden. Das könne als Angriff auf die körperliche Unversehrtheit gewertet werden, so der Experte. | NDR Schleswig-Holstein 15.07.2022 19:30 Uhr

AKN: Zugausfälle ab Neumünster

Die AKN kämpft weiter mit Personalmangel, weil viele Zugführer wegen Krankheit ausfallen. Laut AKN sind am Freitagmorgen bereits Züge von Neumünster und auch Bad Bramstedt ausgefallen. Zwischen Neumünster und Hamburg-Eidelstedt fallen in den kommenden Tagen zahlreiche AKN-Züge aus. Grund seien zahlreiche krankheitsbedingte Personalausfälle und technische Probleme an Triebwagen, sagte Unternehmenssprecherin Maren Brandt NDR Schleswig-Holstein. Von Montag an soll bei der AKN wieder alles nach Plan laufen. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel startet heute in neue Saison

Heute ist Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auswärts bei Greuther Fürth gefordert. Nach vielen Corona-Fällen sei die Vorbereitung schlussendlich "herausragend" gewesen, so Trainer Marcel Rapp. In den fünf Testspielen gab es keine Niederlage. Anstoß in Fürth ist um 13 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2022 10:00 Uhr

Sommermarkt startet beim Wikinger Museum Haithabu

Wie haben Wikinger früher gelebt und gearbeitet? Rund 250 Teilnehmende aus Deutschland und anderen Ländern wollen den Besucherinnen und Besuchern davon beim Sommermarkt am Museum in Haithabu ein Bild vermitteln. Noch bis Sonntag zeigen Handwerker ihr Können, auch Workshops werden angeboten. Parkplätze sind begrenzt, es gibt aber einen kostenlosen Shuttleservice. Jeweils ab 9 Uhr starten Busse von einem Parkplatz an der B77 beim Fliegerhorst Schleswig/Jagel. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Wetter: Ein Mix aus Sonne, Regen und Wind

Heute gibt es laut Deutschem Wetterdienst neben Sonnenschein auch einige kompakte Quellwolken oder Wolkenfelder. Es sind auch noch einzelne Schauer möglich, doch über weite Strecken des Tages bleibt es trocken und es gibt regional sonnige Abschnitte. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Süderlügum bis knapp 20 Grad in Lauenburg an der Elbe. Der Wind ist mäßig bis frisch, an der See teilweise starker Nordwestwind mit stürmischen Böen, am Abend nachlassend. Die voraussichtlichen Abendtemperaturen um 18 Uhr: 16 Grad in Niebüll bis 18 Grad in Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 16.07.2022 10:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.07.2022 | 18:00 Uhr