Molkereien im Land befürchten Produktionsstopp

Keine Milch, kein Käse, kein Quark: Wenn Russland in einer Woche nach den Wartungsarbeiten die Ostseepipeline North Stream 1 nicht wieder aufdrehen sollte und in der Folge irgendwann das Gas knapp wird, droht auch den Molkereien ein Produktionsstopp. Davor warnt der Milcherzeugerverband Schleswig-Holstein. Der Grund: Die Molkereien stehen nicht im Gasnotfallplan. Gibt es kein Gas, ist auch keine Pasteurisierung möglich. Nach Angaben von Klaus Peter Lucht vom Verband wäre dann nach maximal zwei Tagen Schluss mit der Produktion. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 06:00 Uhr

Kieler Klima- und Küstenschutzexperten warnen vor Anstieg der Meeresspiegel

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stuft bestimmte Flächen in Deutschland wegen extremer Wetterereignisse als zunehmend unbewohnbar ein. Ausdrücklich werden auch die Küsten genannt. Es sei richtig jetzt zu warnen, sagt der Kieler Klimaforscher Mojib Latif. Vor allem nach dem Jahr 2100 erwartet Latif einen starken Anstieg der Meeresspiegel. Der Küstengeologe der Kieler Christian-Albrechts-Universität, Christian Winter, sagte, irgendwann müssten wahrscheinlich bestimmte Gebiete aufgegeben werden. Das hätten Menschen immer schon so gemacht. Winter schlägt vor, dass Deutschland Modellregionen schaffe, also Gebiete, in denen man ganz bewusst zurückweicht und der Natur freien Lauf lässt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 672,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 672,8 (Vortag: 685,4). Neu gemeldet wurden 4.812 Fälle (13.7.). Momentan werden 475 Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 964,6. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 894.246. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.654. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 06:00 Uhr

Öffentliche Verwaltung sucht Ingenieure

Vielen Verwaltungen fehlen Bauingenieurinnen und Bauingenieure. Das berichten Städteverband und Gemeindetag in Schleswig-Holstein. Allein im Ahrensburger (Kreis Stormarn) Tiefbauamt sind aktuell sechs von sieben Stellen nicht besetzt. Viele eigentlich dringende Projekte im Straßenbau können deshalb nicht umgesetzt werden. Kein Einzelfall: Auch in Lübeck, Kiel, Itzehoe oder auch Flensburg laufen Stellenausschreibungen. Eckard Bode vom Kieler Institut für Weltwirtschaft empfiehlt, dass sich Verwaltungen besser vernetzen, um Synergieeffekte zu nutzen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 12:00 Uhr

A7 und A215 nach stundenlanger Sperrung wieder frei

Eine der wichtigsten Verkehrsadern Schleswig-Holsteins funktioniert wieder: Ein Unfall mit einem Schweinetransporter auf der A7 bei Neumünsterhatte gestern insgesamt 13 Stunden für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Lkw hatte laut Polizei rund 600 Tiere geladen. Für die Bergungsarbeiten mussten die Autobahn 7 ab Warder Richtung Hamburg und die Autobahn 215 ab Blumenthal Richtung Hamburg voll gesperrt werden. Es staute sich teilweise auf bis zu zehn Kilometern zurück. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 06:00 Uhr

Vogelgrippe bei Basstölpeln auf Helgoland bestätigt

Der Verdacht der Geflügelpest bei den Basstölpeln auf Helgoland hat sich erhärtet. Bei mindestens einem Tier haben die zuständigen Veterinäre des Kreises Pinneberg das hoch ansteckende H5N1-Virus festgestellt. Eine weitere Probe soll nun von Experten für Tiergesundheit im Friedrich-Löffler-Institut untersucht werden. In den vergangenen Tagen hatten Mitarbeiter der Vogelwarte Helgoland viele verendete Basstölpel gefunden. Bisher war die einzige deutsche Basstölpel-Kolonie auf Helgoland von der Vogelgrippe verschont geblieben. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 06:30 Uhr

Wetter: Erst Sonne, später Regen

Am Vormittag zeigt sich meist überall in Schleswig-Holstein die Sonne. Am Nachmittag kann es regnen. Es ist teilweise windig. Die Temperaturen steigen auf 20 Grad in Rendsburg und 18 Grad in Westerholz bei Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg).

