Schweinelaster umgekippt: A7 teilweise gesperrt

Aktuell ist auf der A7 Richtung Süden zwischen Bordesholm und Neumünster-Nord nur eine Spur frei. Nach Angaben der Polizei ist dort am Morgen ein Schweinetransporter im Graben gelandet. Der Lkw hatte rund 600 Tiere geladen. Mitarbeiter des Veterinäramtes sind auf dem Weg zum Unfallort, weil ein Teil der Schweine möglicherweise getötet werden muss. Der Lkw-Fahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 08:00 Uhr

Studierende in Schleswig-Holstein von Energiekrise betroffen

Die gestiegenen Preise belasten auch viele Studierende. Sylvia Hohmann von der Sozialberatung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) berichtet von dramatischen Auswirkungen: So seien viele Studierende auf Tafeln angewiesen. Der AStA der Uni Lübeck ergänzt, dass viele jetzt noch mehr nebenher arbeiten müssen - manche müssen ihr Studium verlängern. Die Situation könnte sich nach Ansicht der Studierendenvertreter verschärfen. Hohmann hält es für möglich, dass einige ihr Studium abbrechen müssen. Helfen soll unter anderem ein Heizkostenzuschuss für BAföG- und Wohngeld-Empfänger. In Schleswig-Holstein soll er laut einer Sprecherin ab August ausgezahlt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 06:00 Uhr

Kommunen planen Einschränkungen zum Energiesparen

Um sich auf eine mögliche Gasknappheit im Winter vorzubereiten, planen einige Kommunen in Schleswig-Holstein Einschränkungen. So werden in Preetz und Plön die Warmbadetage in den Schwimmbädern abgeschafft. Auch Neumünsters Bürgermeister Tobias Bergmann kann sich Einschränkungen beim Badespaß gut vorstellen, ebenso eine Absage der Eisbahn im Winter, wie es Kiel und Rendsburg bereits angekündigt haben. Zudem könnten Straßenlaternen nachts abgeschaltet oder die Heizungen in öffentlichen Gebäuden herunter gedreht werden. Viele Städte setzen aber nicht auf Einzelmaßnahmen, sondern planen eine Gesamtstrategie. In Kiel nimmt deshalb bald ein Krisenstab seine Arbeit auf. Neumünster will Ende des Monats seine Energiespar-Strategie vorstellen. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 06:00 Uhr

Lieferketten-Engpass bei einigen Medikamenten

Einige Medikamente sind aktuell nicht in Apotheken in Schleswig-Holstein zu bekommen. Besonders Paracetamol, Ibuprofen oder Fiebersäfte für Kinder sind knapp, bestätigen die Apothekerkammer und der Hausärzteverband. Hintergrund seien Probleme in den Lieferketten. Die Landesärztekammer sieht darin momentan kein großes Problem. Auch wenn einige Antibiotika und Blutdruck-Medikamente nicht verfügbar seien, sei die Versorgung der Patienten aktuell gewährleistet. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 05:30 Uhr

Rendsburger Schwebefähre fällt bis auf Weiteres aus

Ursprünglich sollte die Schwebefähre in Rendsburg nur für die ersten drei Wochen der Sommerferien gesperrt bleiben. Doch bei den Bauarbeiten gab es eine Panne: Zwei Stromschienen für die Schwebefähre wurden beschädigt. Dies teilte Jörg Brockmann, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, mit. Ohne eine Reparatur kann die Schwebefähre nicht wieder eingesetzt werden. Die benötigen Stromschienen könnten jedoch vom Hersteller erst zum Ende der Sommerferien geliefert werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2022 05:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz jetzt bei 685,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 685,4 (Vortag: 737,3). Neu gemeldet wurden 5.277 Fälle (12.7.). Momentan werden 506 Menschen wegen einer Coronainfektion im Krankenhaus behandelt. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.059,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 889.434. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle fünf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.649. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 06:00 Uhr

Wetter: Wechselhaft bei 22 bis 27 Grad

Eine Kaltfront sorgt heute für wechselhaftes Wetter. Den Vor- und Nachmittag über bleibt es wechselnd bewölkt, gelegentlich sind schwache Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad in Nordfriesland und 27 Grad in Lauenburg. Ab Mittag einzelne Windböen aus Nordwest, ansonsten schwacher bis mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2022 06:00 Uhr

