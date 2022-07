Stand: 10.07.2022 10:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Wirtschaftskrise bringt Stiftungen in Bedrängnis

Nach Angaben der Organisation "Stiften in Schleswig-Holstein" bringt die Wirtschaftskrise auch die knapp 800 Stiftungen im Land in Bedrängnis. Denn Stiftungen finanzieren ihre Projekte meist durch Einnahmen aus Geldanlagen. Weil die Aktienkurse - und damit die Einkünfte - schwanken und die wirtschaftliche Entwicklung unklar ist, müssten Stiftungen momentan sparen und hätten weniger Geld für ihre Projekte übrig, sagt Bernd Hannemann von "Stiften in Schleswig-Holstein". | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 11:00 Uhr

Betrunkener prallt mit Auto gegen Streifenwagen - zwei Verletzte

Ein 53-Jähriger ist bei einer Polizeikontrolle in Wanderup (Kreis Schleswig-Flensburg) mit seinem Auto gegen einen Streifenwagen geprallt. Zwei Beamte wurden verletzt und am Samstagabend ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Polizisten wollten den Mann wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer kontrollieren und blockierten mit ihrem Wagen die Straße. Der Autofahrer habe dann nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille bei dem 53-Jährigen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 10:00 Uhr

Zwei Frauen tot in Wohnung in Elmshorn gefunden

In einem Wohnhaus in Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Sonnabend die Leichen zweier Frauen gefunden worden. "Nach ersten Einschätzungen dürften die beiden Frauen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", teilte die Polizei am Samstagabend in Bad Segeberg mit. In Tatortnähe sei eine "tatverdächtige Person" gestellt und festgenommen worden. Eine Polizeisprecherin nannte mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Details zu der Person. Die beiden Frauen müssten zudem noch identifiziert werden. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können. Wie sie ums Leben kamen, dazu machte die Polizei keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 10:00 Uhr

Sylt: Polizei schickt Punks zurück aufs Festland

Etwa 70 Punks haben am Sonnabend auf Sylt (Kreis Nordfriesland) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Laut Leitstelle Nord hatten sich mehrere Personen im Zentrum von Westerland versammelt. Dabei sollen sie Rauchtöpfe entzündet und randaliert haben. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten einige Punks - fünf von ihnen konnten an der Strandpromenade gefasst werden. Die Polizei verhängte Platzverweise und schickte sie zurück aufs Festland. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 09:00 Uhr

Zug auf der Fahrt nach Sylt wegen Bombendrohung evakuiert

Wegen einer Bombendrohung ist ein Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Sylt am Samstagabend gestoppt und evakuiert worden. Es habe einen telefonischen Hinweis auf eine mögliche Bombe in dem Regionalexpress gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg. Kurz vor Bredstedt (Kreis Nordfriesland) mussten 350 Fahrgäste den Zug verlassen, sie wurden mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht. Der Zug wurde durchsucht, wie der Sprecher weiter sagte. Nach Angaben eines Bahnsprechers war der Zugverkehr zwischenzeitlich auf dem Abschnitt zwischen Husum und Bredstedt eingestellt - um kurz vor 20.00 Uhr wurde die Strecke aber wieder freigegeben. Auf Sylt hatte am Sonnabend Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) seine Hochzeit mit der Journalistin Franca Lehfeldt gefeiert. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 09:00 Uhr

Munitions-Nachschub für Ukraine soll in Putlos getestet werden

Auf dem Bundeswehr-Übungsplatz in Putlos (Kreis Ostholstein) soll nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Spiegel" in der kommenden Woche Munition getestet werden. Es handelt sich dabei den Angaben zufolge um Munitions-Nachschub für die zugesagten Gepard-Panzer, die Deutschland der Ukraine zugesichert habe. Das Kanzleramt habe zusammen mit dem Verteidigungsministerium in Norwegen einen Hersteller gefunden, der weitere Munition für das Flugabwehrsystem herstellen könne, hieß es. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 08:00 Uhr

Lindner feiert Hochzeit auf Sylt

Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt haben am Samstagnachmittag in der Kirche St. Severin auf Sylt (Kreis Nordfriesland) geheiratet. Etwa eine Stunde dauerte die Trauung, dann trat das Brautpaar aus der Kirche, wo es von seinen Gästen empfangen wurde. Im Anschluss plauderten Lehfeldt und Lindner vor der Kirche mit ihren Gästen, bevor sie in ein Cabrio stiegen und davon fuhren. Zu den Gästen gehörten Bundeskanzler Olaf Scholz und dessen Frau, die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD), Bundestagsvize Wolfgang Kubicki (FDP) und CDU-Chef Friedrich Merz. Am Samstagabend wurde groß in der "Sansibar" zwischen Rantum und Hörnum am Sylter Nordseestrand weiter gefeiert. Um für die Sicherheit des Brautpaares und der Gäste zu sorgen, war die Polizei im Großeinsatz. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonne und Wolken

Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt fast überall trocken, höchstens ganz vereinzelt gibt es kurze Schauer. Vor allem zur Ostsee hin gibt es längere sonnige Abschnitte. An der Westküste kommen später am Tag mehr Wolken und gegebenenfalls auch Regen auf. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Tönning und bei 20 Grad in Ratekau. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2022 08:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2022 | 10:00 Uhr