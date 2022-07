Stand: 08.07.2022 06:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Zahl der öffentlichen Ladestationen für Elektroautos nimmt zu

Seit Jahresbeginn gibt es in Schleswig-Holstein rund 200 zusätzliche öffentliche Ladestationen. Das belegt eine Statistik der zentralen Einrichtung der Wirtschaftsförderung in Schleswig-Holstein. Besonders viele Ladesäulen stehen in Kiel, Lübeck und im Hamburger Umland. Zwischen Rendsburg und Heide oder zwischen Flensburg und Kappeln gibt es kaum Möglichkeiten, E-Autos zu laden. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 05:30 Uhr

Drei Verletzte bei Feuer in Flensburg

In Flensburg sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer gegen 2.30 Uhr im Keller des Hauses in der Ostlandstraße aus. Insgesamt neun Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Auch eine Drehleiter wurde eingesetzt, denn das Treppenhaus war verqualmt. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 05:30 Uhr

Amrum und Föhr: Kite-Surfer kommen mit Schrecken davon

Zwei Kite-Surfer hatten gestern Glück im Unglück: Nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord war ein Kiter vor Westerland auf Sylt abgetrieben. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes konnte er sich aber aus eigener Kraft wieder an Land retten. Vor Nebel auf Amrum hatte ein weiterer Wassersportler seinen Kite verloren und rief um Hilfe. Der in Not Geratene schaffte es laut Leitstelle dann doch noch selbst an Land - ein Freund kümmerte sich um den Drachen. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 05:30 Uhr

Westküstenleitung in SH wird weitergebaut

Der Bau der Westküsten-Stromleitung in Schleswig-Holstein geht in die letzte Phase. Noch in diesem Monat wird weitergebaut. Der Netzbetreiber Tennet erhielt gestern in Kiel den Planfeststellungsbeschluss für den rund 15 Kilometer langen fünften Abschnitt von Klixbüll (Kreis Nordfriesland) bis zur dänischen Grenze. 2023 soll die 380 Kilovolt starke Leitung zwischen Brunsbüttel und Dänemark fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 922,1 (Vortag: 961,3). Neu gemeldet wurden nach Angaben der Landesregierung 5.368 Fälle (Stand: 7.7.). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Plön mit 1.374,1. Die Hospitalisierungsrate stieg auf nun 9,69. Fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden gemeldet. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 08:00 Uhr

Schäden am Nord-Ostsee-Kanal - Sorge um Schiffsverkehr

Am Nord-Ostsee-Kanal sind bei Kontrolluntersuchungen Dutzende Schäden an den Uferböschungen aufgefallen. Vor allem zwischen Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) drohen die Böschungen wegen Unterspülungen wegzubrechen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit. Dies könnte wiederum weltweit für Lieferverzögerungen sorgen, denn die Schiffe müssen nach den Plänen des Amtes nun die Geschwindigkeit stärker drosseln. Die Reparatur könne bis zu zehn Jahre dauern, schätzen die Experten. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2022 06:30 Uhr

Wetter: Meist sonnig mit einigen Wolken

In Schleswig-Holstein zeigt sich heute vielfach die Sonne. Am Vormittag und Mittag ist der Himmel allerdings bedeckt, bevor die Wolkendecke dann am Nachmittag wieder aufbricht. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad in Plön und Elmshorn (Kreis Pinneberg).

