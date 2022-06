Stand: 07.06.2022 07:09 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neuer Landtag in SH kommt erstmals zusammen

Zur ersten Sitzung wird unter anderem die neue Landtagspräsidentin gewählt. Die CDU als größte Fraktion hat Kristina Herbst für das Amt nominiert. Außerdem gibt es unter den 69 Abgeordneten 32 Neulinge, die sich erst einmal orientieren müssen. Der jüngste Abgeordnete ist 24 Jahre alt, kommt aus Lübeck und sitzt für die Grünen im Landesparlament. Der älteste Abgeordnete ist 70 Jahre, kommt aus Fiefbergen (Kreis Plön) und ist Mitglied der CDU-Fraktion. Das Durchschnittsalter beträgt jetzt 47,5 Jahre. Im Vergleich zur letzten Legislaturperiode eine deutliche Verjüngung. Es sitzen auch wieder mehr Frauen im Landtag: 37,7 Prozent, so viele wie seit Ende der 90er-Jahre nicht mehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 07:00

Heide: Runder Tisch zur Jugendgewalt am Südermarkt

Am Nachmittag treffen sich in Heide unter anderem Vertreter von Politik, Schulen und der Polizei um über die vergangenen Geschehnisse zu beraten. Seit Wochen treffen sich am Südermarkt Jugendgruppen, immer wieder muss die Polizei gerufen werden - wegen Bedrohungen, Prügeleien oder Raubüberfällen. Ein 20-Jähriger wurde bei einer Schlägerei so schwer verletzt, dass er eine Woche später starb. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 07:00

Polizeikonzept zur Kieler Woche steht

Die Kieler Woche vom 18. - 26. Juni soll wieder so stattfinden können, wie vor der Corona-Pandemie. Das ist der Plan der Veranstalter - die Polizei hat jetzt ihren Sicherheitsplan vorgestellt. Nach Angaben eines Sprechers soll es im Vergleich zu vor drei Jahren weniger Sperren und Kontrollen geben. Die Polizei setze vor allem darauf, dass große Veranstaltungsbereiche von potenziellen Tätern nicht über lange Zufahrten und mit hohem Tempo angesteuert werden können. Die Einsatzkräfte sollen teilweise auch weniger sichtbar auftreten - zum Beispiel ohne Maschinenpistolen an Absperrungen wie noch vor der Corona-Pandemie. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 08:30

Neun-Euro-Ticket: Volle Züge am Pfingstwochenende

Vor allem auf den Strecken Richtung Küste waren die Züge teils stark überfüllt. Bereits am Hamburger Hauptbahnhof schoben sich die Massen über die Bahnsteige. Mit einem Fahrrad durfte man oft gar nicht in Züge einsteigen. Nach Angaben eines Bahnsprechers hat das Neun-Euro-Ticket am langen Pfingstwochenende deutschlandweit für hunderte Problemfälle pro Tag gesorgt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.06.2022 07:00

Wetter: Meist bewölkt, nur im Süden Sonne

Heute ziehen von Nordfriesland bis nach Angeln zunächst noch dichte Wolken und abziehender Regen durch. Nur vereinzelt gibt es Auflockerungen. Auch von Dithmarschen bis nach Ostholstein ist es meist bewölkt. Immer wieder sind Schauer möglich. Weiter südlich in Stormarn und Lauenburg schafft es die Sonne heute durch die Wolken, dort beliebt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Dagebüll bis 20 Grad in Büchen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch aus Südwest - mit starken bis stürmischen Böen.

