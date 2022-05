Stand: 02.05.2022 09:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Zweijährige B404-Sperrung gestartet

Die B404 zwischen Bargteheide und Lütjensee/Schönberg (Kreis Stormarn) ist für etwa zwei Jahre gesperrt. Die Straße soll dort laut zuständigem Landesbetrieb dreispurig ausgebaut werden. Von der sechs Kilometer langen Sperrung ist auch die Auf- und Abfahrt Todendorf betroffen. Im Mai 2024 sollen die Arbeiten beendet sein. Ziel ist laut Landesbetrieb mit einer zusätzlichen Spur das Überholen sicherer zu machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Bundesministerin Geywitz bei Hölk Hochhäusern in Bad Oldesloe

Die sogenannten Hölk Hochhäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sind seit Jahren für negative Schlagzeilen bekannt. Nach Angaben der Mietervertretung leben die 400 Bewohner zum Teil in Wohnungen mit kaputten Heizungen, offenen Fußböden und mit Wasserschäden. Die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geywitz (SPD) möchte sich heute selbst ein Bild vom Zustand der Häuser machen. Nach NDR Informationen möchte sie sich für ein Wohnraumschutzgesetz in Schleswig-Holstein aussprechen. Ein solches Gesetz würde es Gemeinden und Kommunen ermöglichen, bei problematischen Mietverhältnissen wie im Hölk früher eingreifen zu können. So ein Gesetz gibt es bereits in anderen Bundesländern, unter anderem in Niedersachsen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 8:30 Uhr

Freibadsaison in Südholstein eröffnet

Am Sonntag wurde in zahlreichen Bädern in Südholstein die Freibadsaison für dieses Jahr eröffnet. Es ist das erste Mal seit zwei Jahren, dass wieder ohne Corona-Bestimmungen geschwommen werden darf. Neben Ellerau, Wiemersdorf und Bad Segeberg hat seit gestern auch das Freibad in Quickborn im Kreis Pinneberg seine Tore geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 918,8, der Kreis Segeberg einen Wert von 828,4 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 583,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 932,9. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.05.2022 08:30 Uhr

