Südholstein: Personalausfälle in Kliniken

Nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein sind zurzeit viele der Beschäftigten in Quarantäne. An der Lungenklinik Großhansdorf (Kreis Stormarn) fällt gerade jeder zehnte Arzt aus. Und auch die Regio-Kliniken in Elmshorn und Pinneberg (beide Kreis Pinneberg) haben mit Corona-Fällen unter den Mitarbeitern zu kämpfen. Laut dem Ärztlichen Direktor, Max Nedelmann, mussten seit Monatsanfang 180 Beschäftigte in Quarantäne. Um die Notfallversorgung aufrechtzuerhalten, müssten deshalb bestimmte planbare Eingriffe verschoben werden. Die Erschöpfung sei sehr groß und das Engagement der Mitarbeiter müsse sehr hoch sein. Aber Nedelmann sei optimistisch, dass sie das wuppten. Aktuell sind laut dem Ärztlichen Direktor fünfzig Covid-Patienten in den Regio-Kliniken in Behandlung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburg: Naturschutzbund kritisiert Brückenbau

Eine Brücke aus Tropenholz im Naturschutzgebiet? Der Naturschutzbund kritisiert die Stadtverwaltung in Henstedt-Ulzburg: Heute Nachmittag soll dort die neu gebaute "Schlappenmoorbrücke", die über einen Alsterlauf führt, offiziell eröffnet werden. Und dabei wurde laut NABU auch Tropenholz verbaut und zwar aus Wäldern in Zentralafrika und Indonesien, die nahezu ausgerottet seien. Ein weiterer Kritikpunkt: Die neue Brücke bedrohe die Bachmuschel, eine streng geschützte Art. Denn durch den Bau sei Sand freigesetzt worden, der die Muscheln verstopfen könne. Der Naturschutzbund fordert jetzt öffentliche Aufklärung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Elmshorn: Zeugen nach Brand gesucht

Nach dem Brand in einem unbewohnten Haus in Elmshorn im Kreis Pinneberg am späten Montagabend sucht die Polizei jetzt Zeugen. Die Feuerwehr hatte den Brand in der Adolfstraße schnell unter Kontrolle gebracht, verletzt wurde niemand. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Im Kreis Pinneberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 1.062,5, im Kreis Segeberg bei 1.255 und im Kreis Stormarn bei 1.253,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.03.2022 08:30 Uhr

