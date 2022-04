Stand: 22.04.2022 08:43 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland / Schleswig-Flensburg / Flensburg

Flensburger Brauerei baut doch kein Logistikzentrum in Schleswig

Die Flensburger Brauerei stoppt ihr Bauvorhaben in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Das berichtet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ). Ursprünglich wollte die Brauerei direkt an der A7 in Schleswig-Schuby ein Logistikzentrum bauen. Die steigenden Bau-, Rohstoff-, Material- und Energiepreise nannte die Bauerei als wichtige Gründe für ihre Planänderung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 09:00

Erstes ChildHood-Haus in Schleswig-Holstein

In Flensburg wird heute das erste ChildHood-Haus Schleswig-Holsteins eröffnet. Dort sollen Kinder und Jugendliche, die als Opfer von Gewalt in ein Strafverfahren eingebunden sind, mit besonderer Fürsorge über die auf sie zukommenden Abläufe informiert und bei diesen begleitet werden. Die Landesregierung und vor allem auch private Spender unterstützen das Projekt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Ringelganstage starten morgen auf Hallig Hooge

Es ist der Auftakt für insgesamt 80 Veranstaltungen rund um die kleine, braunbauchige Gans. 50.000 Ringelgänse - immerhin etwa ein Fünftel des weltweiten Bestands - werden laut einer Sprecherin des Landesbetriebs für Küstenschutz in den nächsten Wochen im Nationalpark Wattenmeer rasten. Die Ringelgänse sind gerade auf der Durchreise von Frankreich, um dann in Sibirien zu brüten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Brand in Flensburg

In Flensburg musste die Feuerwehr am frühen Morgen zu einem Zimmerbrand ausrücken. Das Feuer in der Dorotheenstraße war nach Angaben der Leitstelle schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Nordfriesland verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.164,2. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 1.024,9 und im Stadtgebiet von Flensburg bei 1.048,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 982,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.04.2022 08:30

