Verkehrsunfall auf der B202 im Kreis Plön

Bei einem Verkehrsunfall auf der B202 bei Schmiedendorf (Kreis Plön) sind am frühen Morgen mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam ein Auto von der Straße ab. Den Grund dafür soll nun ein Sachverständiger klären. Ein Insasse wurde leicht verletzt, drei weitere schwer bis lebensgefährlich. Die B202 war zwischen Schmiedendorf und Futterkamper Mühle vorübergehend voll gesperrt.

Nordkirche feiert zehnjähriges Jubiläum

Zehn Jahre nach ihrer Gründung feiert die Nordkirche heute ihr Jubiläum mit einem Festgottesdienst im Ratzeburger Dom. Seit Mai 2012 sind die Mecklenburgische Landeskirche, die Nordelbische und die Pommersche Kirche zusammen die Nordkirche. In dieser Zeit hat der Zusammenschluss rund eine halbe Million Mitglieder verloren. Die Ersparnis der Kirchensteuer und das fehlende Vertrauen in die Institution Kirche sind zwei mögliche Gründe dafür.

Mühlentag im Norden

Pfingstmontag ist seit fast 30 Jahren traditionell Mühlentag. In diesem Jahr machen 44 Mühlen in Schleswig-Holstein und Hamburg mit - dort können sich Besucherinnen und Besucher auf die Spuren der Vergangenheit begeben und das Müller-Handwerk genau kennenlernen. Mühlen sind die ersten und ältesten Maschinen der Menschheitsgeschichte und symbolisieren damit den Begriff "Technik" in besonderer Art. Darauf ist die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung DGM sehr stolz. Mit dabei bei uns im Land sind unter anderem die Bergmühle in Flensburg, die Wassermühle Rantzau in Barmstedt und die Windmühle Nebel auf Amrum.

Wetter in SH: Sonne, Wolken und gebietsweise Regen

Heute gibt es in Schleswig-Holstein einen Wechsel aus Sonne und Wolken, gebietsweise auch Regenschauer. Am Abend an der Nordsee zunehmend stark bewölkt und dort frischer bis starker Wind. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in List auf Sylt bis 22 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg).

