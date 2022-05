Stand: 31.05.2022 06:53 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Pensionierter LKA-Beamter als Zeuge

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute einen pensionierten Kriminalbeamten hören. Der Zeuge soll sich zu einem Ermittlungsverfahren äußern, das gegen eine andere Person im Zusammenhang mit deren mutmaßlicher Tätigkeit in einem Konzentrationslager geführt wurde. Angeklagt in Itzehoe ist die inzwischen 97 Jahre alte Irmgard F., die von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 10:00 Uhr

Stadt Kiel startet Plakataktion gegen Geisterradfahrer

Viele Radfahrer fahren auf der falschen Straßenseite. Auf dieses Problem will die Stadt Kiel jetzt mit einer Plakataktion aufmerksam machen. Denn nach Angaben der Landespolizei hat es im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein knapp 470 Unfälle mit Fahrradgeisterfahrern gegeben. Knapp 80 davon seien in der Landeshauptstadt passiert, sagte Jens Hamann von der Polizei Kiel. Die Strafe, die die Polizei gegen Geisterfahrradfahrer verhängen kann, liegt aktuell zwischen 20 und 55 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 07:00 Uhr

Sinkende Spritpreise: Hoher Andrang an Schleswig-Holsteins Tankstellen

Der Tankrabatt führt bereits jetzt zu ersten Engpässen in Schleswig-Holstein. Dabei gilt er erst von morgen an. Allerdings haben einige Tankstellen ihre Vorräte knapp kalkuliert, um keine Verluste zu machen. Die Angst vor einem leeren Tank treibt offenbar einige Autofahrer an die Zapfsäulen. Derzeit tanken mehr als erwartet, obwohl der Sprit heute noch teuer ist. Gleichzeitig haben einige Tankstellenbetreiber ihre Vorräte absichtlich klein gehalten. Denn auch sie bekommen den Rabatt beim Einkauf von der Raffinerie erst morgen und wollen keine Verluste machen, heißt es aus der Branche. Das gesamte Pfingstwochenende kann es daher passieren, dass bestimmte Treibstoffsorten an einzelnen Tankstellen ausverkauft sind. Das Unternehmen bft Willer aus Kiel erwartet, dass die Preise für die Autofahrer erst allmählich sinken. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 07:00 Uhr

Mensch stirbt nach Unfall in Lübeck

Bei einem schweren Verkehrsunfall am späten Abend in Lübeck ist ein Mensch gestorben, drei weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei prallten auf einer Kreuzung bei der Fackenburger Allee aus noch nicht geklärter Ursache zwei Autos zusammen. Einige der Fahrzeuginsassen sollen jung gewesen sein, hieß es. Das genaue Alter ist aber noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 07:00 Uhr

Seen in Schleswig-Holstein haben gute Wasserqualität

Die Wasserqualität in Schleswig-Holstein ist zum Start der Badesaison gut. Laut Gesundheitsministerium ist nach bisherigen Messergebnissen in rund 330 Badegewässern aus wasserhygienischer Sicht ein unbeschwertes Baden möglich. Die Messwerte sind im Internet abrufbar und werden bis Mitte September immer wieder aktualisiert. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 07:00 Uhr

Auto stürzt in Husumer Hafenbecken: Zwei Tote

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist laut Polizei am Montag ein Auto mit zwei Insassen im Hafenbecken versunken. Laut Leitstelle waren eine Frau und ein Mann in dem Wagen. Zeugen hätten beobachtet, dass der Wagen beim Einparken einen Satz nach vorne gemacht habe und ins Wasser gestürzt sei, so ein Sprecher. Das Auto sei aus dem Becken geholt worden, für die beiden Insassen kam jede Hilfe zu spät. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 326,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 326,7 (am 27.05.: 335,6). Innerhalb eines Tages wurden 4.032 Neuinfektionen (Stand: 30.5.) registriert. Die höchste Inzidenz hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 735.896. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 669.100 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.539. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Es wird wärmer

Nach einem vielerorts freundlichen Start in den Tag gibt es nach und nach immer mehr Wolken - zunächst nur im Küstenumfeld, zum späten Nachmittag und Abend hin auch im Binnenland. Auch Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 14 Grad in List auf Sylt (Kreis Nordfriesland) und 17 Grad in Wittenborn (Kreis Segeberg). Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2022 | 07:00 Uhr