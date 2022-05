Stand: 01.05.2022 10:10 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Freibad-Saison startet

Die Freibäder in Schleswig-Holstein starten in die Saison 2022. Der Badebetrieb soll in diesem Jahr wieder ohne Einschränkungen laufen. Die steigenden Energiekosten, um die Außenbecken auf durchschnittlich 24 Grad zu bringen, spiegeln sich bei einigen Freibädern auch bei den Eintrittspreisen wieder. Diese sind im Schnitt um 20 Prozent gestiegen. Dennoch hoffen die Betreiber auf eine gute Saison. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 10:00 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt Nordduell

Der schleswig-holsteinische Handball-Bundesligist bleibt im Rennen um einen Champions-League-Platz. Am Abend besiegte die SG den HSV Hamburg mit 33:23. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 10:00 Uhr

Ermittlungen nach Buttersäure-Anschlag in Lübeck

Politiker in Schleswig-Holstein haben den Angriff auf eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen in Lübeck verurteilt. SPD-Spitzenkandidat Losse-Müller sagte, als Demokraten stehe man gemeinsam gegen Hass und Gewalt. Ähnlich äußerte sich die CDU. Unbekannte hatte am Veranstaltungsort in Lübeck vermutlich Buttersäure verteilt. Der Termin mit Außenministerin Baerbock und Grünen-Spitzenkandidatin Heinold wurde abgesagt. In der Sache ermittelt nun der Staatsschutz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 09:00 Uhr

Spielzeugwaffe sorgt für Polizeieinsatz

In Nortorf (Kreis Rendsburg Eckernförde) war gestern eine Gruppe von Jugendlichen mit einer Spielzeugwaffe unterwegs, die wie ein echtes Sturmgewehr aussah. Passanten informierten die Polizei. 14 Streifenwagen waren schließlich vor Ort, es wurde eine Spezialeinheit angefordert. Die Jugendlichen gaben an, mit dem Gewehr nur gespielt zu haben. Bedroht wurde offenbar niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 08:00 Uhr

Mai-Demos auch in SH

Die Nacht zum ersten Mai ist in Hamburg friedlich verlaufen. Rund 550 junge Menschen hatten sich gestern rund um die Sternschanze versammelt, um gegen so wörtlich den Staat und das Kapital zu protestieren. Für heute hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bundesweit zu Kundgebungen aufgerufen. Der DGB wirbt dabei für ein Zitat "solidarisches Miteinander auch in unruhigen Zeiten". Auch in Schleswig-Holstein sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Unter anderem in Flensburg, Kiel, Neumünster und Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 08:00 Uhr

AfD in Lübeck in Wahlkampf-Endspurt gestartet

Mehr bezahlbarer Wohnraum, Energiekosten runter, und eine schärfere Einwanderungspolitik - das sind einige Forderungen, mit denen die AfD kurz vor der Landtagswahl in einer Woche punkten will. Auf einer Wahlkampf-Veranstaltung gestern Abend in Lübeck betonte Spitzenkandidat Jörg Nobis vor gut 70 Zuhörern, er gehe fest davon aus, dass die AfD erneut in den Landtag einziehen werde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.05.2022 08:00 Uhr

Wetter: Meist bewölkt, später freundlich

Heute ist es überwiegend wolkig bis stark bewölkt, am Abend gibt es vor allem von der Nordseeküste bis Nordfriesland und Angeln aber auch heitere Abschnitte und es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 11 Grad in Westerland auf Sylt bis 14 Grad in Mölln. Der Wind weht schwach, meist aus Nordwest. Abendtemperatur um 18 Uhr: 10 Grad auf Föhr und 13 Grad in Ratzeburg.

