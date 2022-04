Stand: 30.04.2022 12:01 Uhr Alle Nachrichten aus Schleswig-Holstein im Überblick

Lübeck: Grünen-Wahlkampfveranstaltung droht auszufallen

Der für heute geplante Wahlkampfauftritt mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Lübeck droht auszufallen. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am Veranstaltungsort auf dem Gelände der Freilichtbühne an der Wallstraße vermutlich Buttersäure ausgekippt. Entsprechend stark soll es dort jetzt stinken. Feuerwehr und Polizei sind zurzeit noch im Einsatz. Ein Sprecher des Grünen-Kreisverbandes sagte NDR Schleswig-Holstein, zurzeit werde noch geprüft, ob die Veranstaltung abgesagt werden müsse oder an einen anderen Ort verlegt werde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2022 12:00 Uhr

Immer mehr Familien in Schleswig-Holstein droht die Armut

In Schleswig-Holstein lebt jedes fünfte Kind laut Sozialbericht in Armut. Der Kinderschutzbund Schleswig-Holstein warnt davor, dass mehr Familien in Armut abrutschen könnten. Das betreffe auch Familien, die keine Sozialhilfe empfangen. Ein großes Problem seien die enorm gestiegenen Energiekosten. Die Schuldnerberatung Schleswig-Holstein geht davon aus, in diesem Jahr noch mehr Menschen helfen zu müssen. Familien mit wenig Geld könnten zum Beispiel durch kostenlose Ganztagsbetreuung mit Mittagessen entlastet werden, so der Kinderschutzbund. Er fordert die Landesregierung zum Handeln auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2022 09:00 Uhr

Maskenpflicht in Hamburg aufgehoben

Als letztes Bundesland hat nun auch Hamburg die Maskenpflicht weitgehend aufgehoben. Um Mitternacht trat die neue Corona-Verordnung in Kraft. Das Tragen von Masken ist damit nur noch in Bussen und Bahnen vorgeschrieben - sowie in Kliniken und anderen Einrichtungen mit besonders schutzbedürftigen Menschen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2022 10:00 Uhr

Holstein Kiel macht in Bremen Klassenerhalt klar

Werder Bremen hat am Freitag im Zweitliga-Aufstiegskampf eine Heimpleite hinnehmen müssen und ist damit den Platz an der Tabellenspitze los. Nach einer 2:0-Führung verloren die Hanseaten noch 2:3 (2:1) gegen Holstein Kiel. Die "Störche" dürfen sich derweil über den sicheren Klassenerhalt freuen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2022 09:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 985,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 985,7 (Vortag: 1.030,9). Innerhalb eines Tages wurden 4.361 Neuinfektionen (Stand: 29.4.) registriert. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 527.500 Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 2.444. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.04.2022 08:00 Uhr

