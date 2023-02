Stand: 24.02.2023 10:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Airbus' Joboffensive löst gemischte Gefühle aus

Am Mittwoch hatte der Flugzeugbauer Airbus bekanntgegeben, in diesem Jahr allein in Hamburg rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neu einzustellen. Bei Airbus-Zulieferern in Südholstein hat das gemischte Gefühle ausgelöst. Nils Stoll, Vorsitzender des Verbands Hanse-Aerospace sagte, dass es Befürchtungen gebe, die Job-Offensive von Airbus könnte den Kampf um Fachkräfte noch verstärken. Andererseits sagte er, gehe von Airbus‘ Ankündigung ein positives Signal für die Luftfahrtbranche aus: "Ich glaube, man kann sagen, die gesamte Branche ist sehr schnell wiedererstarkt und hat das Vorkrisen-Niveau erreicht. Und diese Nachricht von Airbus ist einer der großen Indikatoren, dass es international mit der Luftfahrt wieder bergauf geht". | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Pinneberger Schule: Elternverein bekommt zusätzlich Geld

Die Stadt Pinneberg hat am Donnerstag in ihrer Ratsversammlung beschlossen, dem Elternverein der Johannes-Brahms-Schule zusätzlich Geld zur Verfügung zu stellen. Damit sei die Finanzierung für dieses Jahr erstmal gesichert, sagt Marion Beermann vom Elternverein. Das bedeutet, der Verein kann vorerst weitermachen mit der Essensausgabe an der Pinneberger Schule. Ganz zufrieden ist Beerman allerdings nicht: "Wir hätten uns das gerne für das Schuljahr 2023/24 gewünscht und nicht nur für dieses Kalenderjahr, was uns mehr Planungssicherheit gegeben hätte." An der Johannes-Brahms-Schule kümmern sich fast 100 Eltern ehrenamtlich um die Essensausgabe. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

Elmshorn: "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren"

An der Nordakademie in Elmshorn (Kreis Pinneberg) kommen am Freitag 96 Schülerinnen und Schüler zum Regionalwettbewerb von "Schüler experimentieren" und "Jugend forscht" zusammen. Sie präsentieren dort vor einer Jury die Ergebnisse ihrer Forschungsprojekte. Ado Nolte, Sprecher der Nordakademie, ist auf die vorgestellten Projekte gespannt: "Ein ganz spannendes Thema ist zum Beispiel, dass ein Experiment stattfinden wird, inwiefern man mit Zitronen ein Handy laden kann. Da bin ich selber neugierig, was dahinter steckt", sagte Nolte. Nach der Präsentation der Schülerinnen und Schüler findet die Siegerehrung statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.02.2023 8:30 Uhr

