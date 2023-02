Stand: 02.02.2023 09:47 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Ölautstritt nach Lkw-Unfall in Tornesch

In Tornesch im Kreis Pinneberg ist am Mittwochnachmittag ein Lastwagen mit einer Brücke kollidiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, traten mehrere Liter Öl aus. Das Öl floss in einen Graben, der in die Pinnau mündet. Rund 50 Feuerwehrleute rückten aus, um eine weitere Verbreitung des Öls zu verhindern. Sie errichteten dafür mehrere Ölsperren. Nach vier Stunden war der Einsatz beendet. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Neue Tarifverhaldungsrunde bei Hamburger Hochbahn nach 24-Stunden-Streik

Am Mittwoch hat ein 24-Stunden-Sreik bei der Hamburger Hochbahn Bus- und U-Bahn-Verkehr lahmgelegt. Viele Pendler aus Südholstein mussten sich Alternativen suchen, um zur Arbeit zu kommen. Seit Donnerstagmorgen um 3 Uhr läuft der Verkehr wieder. Die Gewerkschaft ver.di fordert aufgrund der hohen Inflation für die Hochbahn-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter 600 Euro brutto mehr im Monat und eine bessere Ausbildungsvergütung. Die Hochbahn bietet bislang eine steuerfreie "Inflationsausgleichsprämie" von 3.000 Euro. Außerdem bietet das Unternehmen an, dass die Löhne rückwirkend zum 1. Januar um viereinhalb Prozent, mindestens aber um 150 Euro, steigen. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

UN-Auszeichnung für Wildblumen-Projekt

Das Wildblumen-Projekt "Blütenmeer 2020" der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein hat nach eigenen Angaben die internationale Auszeichnung der UN-Dekade für biologische Vielfalt erhalten. Das vom Bund geförderte Projekt lief von 2014 bis 2020 mit dem Ziel, heimische Wildpflanzen vor dem Aussterben zu bewahren. Das Projekt hat zum Beispiel bei Barnitz im Kreis Stormarn auf einem ehemaligen Acker seltene Gräser und Kräuter ausgesät. | NDR Schleswig-Holstein 02.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

